Анархисты призвали белорусов бороться против декрета о «тунеядцах»4
- 23.02.2017, 20:09
Группа анархистов раздала минчанам листовки против антинародного закона.
Белорусские анархисты провели агитацию против декрета «о социальном иждивенчестве», сообщает pramen.io.
В центре Минска, в районе пл. Якуба Коласа, они раздали большое количество тематических листовок , в которых призывали бороться против государственных поборов через гражданское неповиновение, самоорганизацию и пикетирование.
Анархисты призывают всех присоединяться к акциям протестов и солидарности с активистами.