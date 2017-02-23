Анархисты призвали белорусов бороться против декрета о «тунеядцах» 4 23.02.2017, 20:09

Группа анархистов раздала минчанам листовки против антинародного закона.

Белорусские анархисты провели агитацию против декрета «о социальном иждивенчестве», сообщает pramen.io.

В центре Минска, в районе пл. Якуба Коласа, они раздали большое количество тематических листовок , в которых призывали бороться против государственных поборов через гражданское неповиновение, самоорганизацию и пикетирование.

Анархисты призывают всех присоединяться к акциям протестов и солидарности с активистами.