закрыть
23 февраля 2017, четверг, 20:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Сеть попали первые подробности о возрожденном Nokia 3310

1
  • 23.02.2017, 20:20

Дизайн устройства почти не будет отличаться от версии, выпущенной в 2000 году.

На прошлой неделе стало известно, что компания HMD Global, возродившая легендарный бренд Nokia, представит обновленную версию Nokia 3310.

Сегодня первые подробности о предстоящем телефоне появились на сайте Gizmochina, который специализируется на утечках информации о гаджетах.

По предварительным данным, это будет кнопочный телефон. Дизайн устройства почти не будет отличаться от версии, выпущенной в 2000 году. Немного изменятся только вес, толщина и размеры кнопок.

Оригинальный Nokia 3310 был оснащен черно-белым дисплеем разрешением 84×84 пикселя. Если верить инсайдерам, у новой версии экран будет цветным, а разрешение немного увеличится (точных данных пока нет).

В 2000-х у телефона было четыре цвета корпуса на выбор: серый, черный, синий и пепельный. Возрожденный 3310 будет доступен в нескольких цветовых вариантах, включая черный, синий, серый, зеленый, красный и желтый.

По данным утечки, цена аппарата для покупателей в Европе составит 59 евро. «Единственная загадка — будет ли у него съемная батарея», — в шутку задается вопросом обозреватель издания Phone Arena.

Напомним, официальный анонс Nokia 3310 ожидается 26 февраля на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Тогда же HMD Global представит Android-смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6.


Мнение

Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию