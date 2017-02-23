Над Беларусью следов изотопа йода не зафиксировано 23.02.2017, 20:29

Белорусские специалисты не нашли в атмосфере страны следов радиоактивного изотопа йод-131.

В связи с тем, что 21 февраля наблюдательные станции зафиксировали в атмосфере сразу нескольких государств Евросоюза следы радиоактивного изотопа йод-131, белорусские специалисты усилили свой мониторинг. По состоянию на 9 часов утра 23 февраля в атмосфере страны наличия изотопов йода не зафиксировано, сообщила начальник Гидромета Мария Герменчук.

— С 22 февраля все пункты наблюдения радиоактивных аэрозолей атмосферного воздуха [в Беларуси] переведены на ежедневный режим работы. Радиационный фон на территории страны остается стабильным и находится под постоянным контролем, — рассказала tut.by Мария Герменчук.

По информации специалистов, до сих пор источник опасного выброса не установлен. Первыми радиоактивное загрязнение в воздухе заметили метеостанции в Норвегии, Финляндии и Швеции, а затем в соседней Польше и Чехии.

Также выяснилось, что ранее в феврале на усиленный режим работы переводили систему радиационного мониторинга в Беларуси из-за пожара в машинном отделении АЭС «Фламанвилль» во Франции 9 февраля.

По этой причине в период с 9 по 13 февраля в Гомеле, Мозыре, Пинске, Могилеве, Мстиславле, Браславе и Минске был организован ежедневный контроль радиоактивности аэрозолей атмосферного воздуха — превышения уровней гамма-излучения над многолетними значениями также зафиксировано не было.

Напомним, 22 февраля СМИ сообщили, что в атмосфере Земли еще в январе зафиксировали незначительное повышение содержания радиоактивного изотопа йод-131. Период полураспада изотопа составляет 8 суток, значит, он попал в атмосферу незадолго до того, как его обнаружили.

Впервые повышение содержания изотопа зафиксировали в Норвегии, но мониторинговая служба страны решила не сообщать об этом, поскольку такое количество радиоактивного изотопа не представляет никакой опасности для здоровья. Повышение уровня йода-131 обнаружили также в Чехии, Польше, Германии и Испании. По информации на 22 февраля, содержание йода-131 находится на обычном уровне.

Почему повысилось содержание йода-131 в атмосфере, неизвестно. Как заявила сотрудница норвежской мониторинговой службы Астрид Лиланд, измерения показывают, что источник утечки находится где-то на территории Восточной Европы. По ее словам, скорее всего, утечка произошла на фармацевтическом заводе — йод-131 используется для лечения рака. Известно, что никаких других изотопов, выброс которых сопровождает, например, ядерные испытания, в атмосфере не зафиксировано.

В 2011 году в атмосфере Земли зафиксировали примерно такое же повышение содержания йода-131. Как и сейчас, не было известно, почему это произошло. Только в 2017 году вышла научная работа, в которой говорится, что утечка произошла из-за аварии на предприятии в Будапеште.