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Кубок Гагарина: Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву» во втором матче серии

  • 23.02.2017, 20:35

Следующий матч пройдет в Минске 25 февраля.

Минское «Динамо» крупно проиграло «Локомотиву» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2:7.

«Локомотив» - «Динамо» Минск - 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)

Локомотив: Мурыгин (Судницын), Кронвалл (К) — Накладал, Тальбо (А) — Контиола — Козун; Любушкин — Гавриков, Полунин — Красковский — Коршков; Рафиков — Пашнин (А), Ильенко — Локтионов — Кадейкин; Коледов — Осипов, Лугин — Апальков — Аверин.

Динамо Минск: Скривенс (Лаланд — с 34.51); Граньяни — Коробов, Дрозд — Стась — Павлович (К); Хенкель — Шинкевич, Клинкхаммер (А) — Эллисон — Матерухин; Готовец — Лисовец, Палушай — С.Костицын (А) — Комаров; Кулаков — Ковыршин — Степанов; Карабань.

Шайбы: 1:0 — Кронвалл (Козун, Тальбо, 7.54 – бол.). 2:0 — Ильенко (Локтионов, 26.56). 3:0 — Накладал (Козун, Кронвалл, 33.33 – бол.). 4:0 — Аверин (Лугин, 34.51). 5:0 — Лугин (Рафиков, 39.00 – бол.). 6:0 — Локтионов (Кадейкин, Рафиков, 40.26 – мен.). 7:0 — Локтионов (Гавриков, Кадейкин, 42.29 – мен.). 7:1 — Коробов (Степанов, 43.28 – бол.). 7:2 — Эллисон (Клинкхаммер, 52.59).

«Локомотив» ведет в серии до четырех побед — 2:0.

Следующий матч пройдет в Минске 25 февраля. Начало — в 17.00.


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