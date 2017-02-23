В США продан выигрышный билет лотереи Powerball с джекпотом $435 миллионов 4 23.02.2017, 20:55

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У победителя есть 180 дней для того, чтобы забрать выигрыш.

В США продан выигрышный билет лотереи Powerball с джекпотом $435

Выигрышный билет одной из самых популярных в США лотерей Powerball с джекпотом в размере $435 млн продан в одном из округов американского штата Индиана. Об этом сообщил сегодня представитель лотереи Деннис Роузбро, передает tass.ru.

«По нашим сведениям, билет был приобретен в городе Лафейетт», - заявил он. По словам Роузбро, выигрышным оказался всего один билет, поэтому «победителю не придется ни с кем делиться».

Имя счастливчика, ставшего обладателем столь крупной суммы, пока не сообщается. Как отмечают организаторы, у победителя есть 180 дней для того, чтобы забрать выигрыш.

По условиям лотереи, джекпот достается тому, кто верно угадает номера пяти белых шаров, а также одного красного, который и носит название Powerball. Шансы правильно определить все шесть номеров составляют примерно один на 292 миллиона. Согласно правилам, победитель может получить джекпот частями в течение около 30 лет или же стать его обладателем сразу. В последнем случае сумма выигрыша становится в несколько раз меньше, не считая еще и налогов, которые разнятся от штата к штату.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Цена билета составляет $2. Общая выручка от продаж достигает несколько миллиардов долларов.