Адам Мальдис: Неизвестные документы о Скорине будут находить по всей Европе 1 23.02.2017, 21:25

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Адам Мальдис

Архивы европейских стран могут содержать многие неизвестные документы о белорусском просветителе и первопечатнике.

По мнению известного историка белорусской литературы профессора Адама Мальдиса, архивы европейских стран еще могут содержать многие неизвестные документы о белорусском просветителе и первопечатнике Франциске Скорине, передает «Радыё Свабода».

- Адам Иосифович, в каких странах, по вашему мнению, еще могут быть найдены неизвестные документы о белорусском первопечатнике?

- По моим представлениям, неизвестные документы о Франциске Скорине могут еще быть найдены в архивах всех стран Европы, где Скорина жил, работал или учился. Это Австрия, Италия, Дания, Чехия, Польша и Литва.

- А куда бы вы поехали прежде всего?

- Я бы прежде всего поехал в Копенгаген, столицу Дании. Предполагается, что между 1507 и 1512 годом Скорина был секретарем короля Дании. Тогда Дания имела активные политические отношения с Речью Посполитой и ВКЛ, поэтому при короле был нужен человек со знанием старобелорусского языка. При защите докторской диссертации по медицине в 1512 году в Падуе Скорина назван секретарем короля Дании.

- А куда надо ехать после Дании?

- Конечно, надо внимательно искать в чешских архивах, и не только пражских, а также в архивах Австрии, прежде всего Вены, так как именно там жил король Чехии Фердинанд I Габсбург, у которого Скорина в 30-е годы XVI века работал садовником в Праге .

- А хорошо исследованы архивы Италии?

- Конечно, там искали, многого найдено из бумаг Падуанского университета, но это не означает, что найдено все. Надо искать дальше, в том числе и в архивах Ватикана.

- А Польша? Или там все уже исследовано?

- О, я считаю, что польские архивы исследованы недостаточно, далеко недостаточно. Думаю, что и там ученых еще ждут определенные откровения.

- Видимо, исследователям для такой работы нужно хорошее знание латинского языка, что сейчас встречается не так часто?

- Да, конечно. Без латинского языка скариноведу некуда ... Например, венские архивы преимущественно на латинском языке, ведь это центр тогдашней латинской империи, и король чешский тогда жил там.

- Адам Иосифович, вы - человек, который многое за свою жизнь открыл и многое в архивах отыскал. Есть ли у вас предчувствие будущих находок о Скорине? Что говорит ваша исследовательских интуиция?

- Есть. Даже в Варшаве якобы много найдено, но чтобы сказать, что там все исследовано - нельзя. Если бы у меня были силы и возможности (я сейчас сильно болею) то я бы поехал в первую очередь в Данию, Польшу и Италию, поехал бы в Венецию, так Падуя входила в Венецианскую республику. Да даже поехал бы в Вильнюс. Скорина же был секретарем виленского епископа Иоанна, а документы об этом никто пока не нашел. Так что можно сказать и так: ближайшее направление для исследователей - Вильнюс.