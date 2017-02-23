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В Вене вновь задержали олигарха Фирташа

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  • 23.02.2017, 21:33
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Дмитрий Фирташ

Олигарха задержали по делу об экстрадиции в США.

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ в четверг, 23 февраля, вновь задержан в Вене на сей раз по делу об экстрадиции в США. Эту информацию австрийских СМИ подтвердили и адвокаты бизнесмена. Суд должен определить меру пресечения для Фирташа в американскому делу в пятницу, 24 февраля, передает dw.com.

Ранее в четверг после рассмотрения запроса Испании об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа земельный суд Вены освободил его. Судьи приняли решение освободить его из-под стражи с обязательством не покидать Австрию. Фирташ сдал австрийским властям свой загранпаспорт. Внесения дополнительного залога суд не потребовал.

По правилам европейского ордера на арест, после решения суда о мере пресечения суд первой инстанции должен в 30-дневный срок принять решение по вопросу экстрадиции Фирташа в Испанию. В случае подачи апелляции суд второй инстанции должен рассмотреть это дело также в течение 30 дней, пишет "Интерфакс".

Окончательное решение об экстрадиции бизнесмена в Испанию или в США примет министр юстиции Австрии. Адвокаты предполагают, что в связи с отсутствием прецедентов принятие решения по его делу займет еще от нескольких месяцев до более года.

Фирташу грозит экстрадиция в США

21 февраля Высший земельный суд Вены разрешил экстрадировать Дмитрия Фирташа в США. В тот же день он был задержан и помещен под стражу. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию австрийской прокуратуры на решение венского суда, который в апреле 2015 года отказал в экстрадиции бизнесмена.

В случае признания Фирташа виновным в США ему грозят до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу США. В этой стране бизнесмен обвиняется в том, что он с помощью взяток в размере 18,5 миллиона долларов хотел получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в Соединенных Штатах. Суд в Вене избрал Фирташу меру пресечения в виде ареста, но согласился освободить его под залог в 125 миллионов евро и обязательство не покидать Австрию. Кроме того, украинскому олигарху грозит судебное преследование в Германии и Испании.


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