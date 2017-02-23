Фотофакт: Как выглядит изображение веб-камеры в санатории, где отдыхает Лукашенко

Фотофакт: Как выглядит изображение веб-камеры в санатории, где отдыхает Лукашенко16
- 23.02.2017, 21:41
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В эти дни на российском курорте отдыхает правитель.
Информации об условиях пребывания диктатора в Сочи райне мало. И попытки узнать хоть какие подробности дают забавные результаты.
Вот как, например, 23 февраля выглядит изображение веб-камеры, расположенной в санатории «Беларусь», принадлежащем Управделами правителя. Может это — всего лишь совпадение, но очень уж оно символичное, пишет «Салiдарнасць».