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Фотофакт: Как выглядит изображение веб-камеры в санатории, где отдыхает Лукашенко

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  • 23.02.2017, 21:41
  • 19,168

В эти дни на российском курорте отдыхает правитель.

Информации об условиях пребывания диктатора в Сочи райне мало. И попытки узнать хоть какие подробности дают забавные результаты.

Вот как, например, 23 февраля выглядит изображение веб-камеры, расположенной в санатории «Беларусь», принадлежащем Управделами правителя. Может это — всего лишь совпадение, но очень уж оно символичное, пишет «Салiдарнасць».


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