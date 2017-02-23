Парламент Нидерландов поддержал закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС 3 23.02.2017, 21:52

Документ еще должен ратифицировать Сенат Нидерландов.

Парламент Нидерландов (Вторая палата) поддержал закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ еще должен ратифицировать Сенат (Первая палата). Об этом сообщает УНИАН.

«За» проголосовало 89 депутатов, «против» – 55, всего парламент насчитывает 150 депутатов.

Как сообщает агентство, голосование было поименным - председатель называл имя депутата, и тот должен был ответить, поддерживает ли он закон.

На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала документ. По итогам референдума, который прошел в апреле 2016 года, и на который пришло 32.28% избирателей, более 60% высказались против договора с Украиной. Референдум имеет рекомендательный характер.