Жители Минска вышли на митинг против строительства возле Куропат 9 23.02.2017, 22:04

От 50 до 100 местных жителей, а также активисты провели вечером 23 февраля митинг против строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты.

На собрании жильцов присутствовали сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, сопредседатель «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и другие активисты, передает «Радыё Свабода».

Северинец призвал местных жителей писать обращения на имя мэра о прекращении строительства, а Дашкевич рассказал о тысяче уже собранных подписей.

Акция протеста на стройке на улице Мирошниченко продолжается несколько дней. На этом месте должны построить пятиэтажный бизнес-центр. Активисты «Молодого фронта» выступают против — до 2014 года этот участок был в границах охранной зоны Куропат. Потом охранную зону существенно урезали.