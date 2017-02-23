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Жители Минска вышли на митинг против строительства возле Куропат

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  • 23.02.2017, 22:04

От 50 до 100 местных жителей, а также активисты провели вечером 23 февраля митинг против строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты.

На собрании жильцов присутствовали сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, сопредседатель «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и другие активисты, передает «Радыё Свабода».

Северинец призвал местных жителей писать обращения на имя мэра о прекращении строительства, а Дашкевич рассказал о тысяче уже собранных подписей.

Акция протеста на стройке на улице Мирошниченко продолжается несколько дней. На этом месте должны построить пятиэтажный бизнес-центр. Активисты «Молодого фронта» выступают против — до 2014 года этот участок был в границах охранной зоны Куропат. Потом охранную зону существенно урезали.


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