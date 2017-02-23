Егор Герасимов вышел в третий круг «челленджера» в Италии 23.02.2017, 22:08

Егор Герасимов

В втором круге белорусский теннисист победил словака Лукаша Лацко.

Белорусский теннисист Егор Герасимов (466 АТП) вышел в третий круг основной сетки «челленджера» в Италии.

В втором круге наш соотечественник одолел словака Лукаша Лацко (104) — 6:4, 1:6, 6:3, передает «Прессбол».

Trofeo Faip–Perrel (ATP Challenger Tour, Бергамо, Италия, €64,000+H)

Егор Герасимов (466 АТР, Беларусь, Q) — Лукаш Лацко (104 АТП, Словакия, 2) — 6:4, 1:6, 6:3

В четвертьфинале Герасимов встретится с победителем пары Ежи Янович (243 АТП, Польша) — Мирза Башич (230 АТП, Босния и Герцеговина).