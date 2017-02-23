Терапевт из Климовичей выписал себе почти семь тысяч таблеток с психотропом 3 23.02.2017, 22:25

Обвиняемый выписал в общей сложности 180 рецептов, по которым приобрел 6760 таблеток с психотропом.

Уголовное дело в отношении 31-летнего врача-терапевта Климовичской центральной больницы завершено. Его обвинили в незаконном обороте и хищении психотропных веществ, а также служебном подлоге. Обвинение предъявили и медсестре, которая работала с врачом, сообщает tut.by.

Обвиняемого задержали в октябре 2016 года с 19 таблетками трамадола общей массой более 3 граммов. Позже установили, что с мая 2015 по октябрь 2016 года врач-терапевт неоднократно вносил в амбулаторные карты больных не соответствующие действительности сведения. На их основании он выписывал ложные рецепты на получение трамадола, содержащего в своем составе опасное психотропное вещество, а затем сам покупал лекарство в аптеке.

Выяснилось, что выписывать рецепты врачу помогала его коллега — медсестра. Лекарственные препараты по ним врач покупал в аптеке сам или также через медсестру. Обвиняемый выписал в общей сложности 180 рецептов, по которым приобрел 6760 таблеток с психотропом, рассказала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Экспертиза установила, что терапевт страдает симптомом зависимости от трамадола — токсикоманией.

Действия медсестры следствие квалифицировало как незаконный оборот психотропных веществ.

К дисциплинарной ответственности привлечены четыре сотрудника Климовичской ЦРБ. Обвиняемый остается под стражей до суда.