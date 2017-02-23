закрыть
24 февраля 2017, пятница, 0:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Терапевт из Климовичей выписал себе почти семь тысяч таблеток с психотропом

3
  • 23.02.2017, 22:25

Обвиняемый выписал в общей сложности 180 рецептов, по которым приобрел 6760 таблеток с психотропом.

Уголовное дело в отношении 31-летнего врача-терапевта Климовичской центральной больницы завершено. Его обвинили в незаконном обороте и хищении психотропных веществ, а также служебном подлоге. Обвинение предъявили и медсестре, которая работала с врачом, сообщает tut.by.

Обвиняемого задержали в октябре 2016 года с 19 таблетками трамадола общей массой более 3 граммов. Позже установили, что с мая 2015 по октябрь 2016 года врач-терапевт неоднократно вносил в амбулаторные карты больных не соответствующие действительности сведения. На их основании он выписывал ложные рецепты на получение трамадола, содержащего в своем составе опасное психотропное вещество, а затем сам покупал лекарство в аптеке.

Выяснилось, что выписывать рецепты врачу помогала его коллега — медсестра. Лекарственные препараты по ним врач покупал в аптеке сам или также через медсестру. Обвиняемый выписал в общей сложности 180 рецептов, по которым приобрел 6760 таблеток с психотропом, рассказала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Экспертиза установила, что терапевт страдает симптомом зависимости от трамадола — токсикоманией.

Действия медсестры следствие квалифицировало как незаконный оборот психотропных веществ.

К дисциплинарной ответственности привлечены четыре сотрудника Климовичской ЦРБ. Обвиняемый остается под стражей до суда.


Мнение

Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию