Президент Грузии: Подаренная Лукашенко картошка не уродила 2 23.02.2017, 23:12

Президент Грузии вырастил картошку, которую подарил ему белорусский диктатор, однако урожай оказался скромным.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили рассказал, что вырастил в своем огороде картошку, которую получил от правителя Беларуси Александра Лукашенко. Однако, по словам политика, она у него уродила не так хорошо, как у белорусского диктатора.

В эфире передачи «Крупным планом» на БТ президент Грузии поведал, что увлекается сельским хозяйством и кое-что выращивает в своем огороде, сообщает tut.by.

«Александр Григорьевич мне подарил белорусскую картошку, которую я посеял. Я ее вырастил. Но не такую хорошую, как у президента», — сказал Маргвелашвили.

Он отметил, что видел потом фотографии в интернете, где у Лукашенко большие мешки картошки и сама картошка тоже большая. «У меня так хорошо не вышло, но я занимаюсь сельским хозяйством», — заключил грузинский президент.

Интервью проходило в преддверии визита президента Грузии в Беларусь. Предыдущий раз лидеры государств встречались в апреле 2015 года.