Трамп намерен расширить ядерный арсенал США 24.02.2017, 7:35

Америка должна быть абсолютным лидером в этой сфере.

США необходимо расширить свой ядерный арсенал, чтобы находиться "на лидирующих позициях" в этой сфере. Об этом заявил в интервью агентству Reuters в пятницу, 24 февраля, президент США Дональд Трамп (перевод – DW).

Он сообщил, что хотел бы видеть мир вообще без ядерного оружия, но отставание США в этом виде вооружений вызывает у него серьезные опасения. "Я первый, кто хотел бы увидеть, что никто не имеет ядерного оружия, но мы никогда не окажемся позади любой страны, даже если это дружественная страна, мы никогда не будем отставать в ядерном потенциале", - подчеркнул Трамп.

Согласно данным американского фонда Ploughshares Fund, на которые ссылается Reuters, на вооружении США сегодня находятся 6800 ядерных боеголовок - на 200 меньше, чем у России. При этом, как отметил директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл, "Россия и США имеют гораздо больше оружия, чем это необходимо для сдерживания ядерного нападения друг на друга или другой страны с ядерным оружием".

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что недоволен предполагаемым развертыванием Москвой крылатых ракет, которое противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). На вопрос, намерен ли он обсудить эту проблему с президентом России Владимиром Путиным, Трамп ответил, что непременно сделает это, если встретится с Путиным. Одновременно он уточнил, что такая встреча пока не запланирована.

Бессрочный Договор о РСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году в Вашингтоне. Его участники обязались не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.