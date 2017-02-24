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Форвард минского «Динамо»: Верим в успех, будем биться до последней секунды

  • 24.02.2017, 7:55
Андрей Степанов
Фото: Прессбол

После игры с «Локомотивом» команда сделает правильные выводы и продолжит сражаться.

Форвард минского «Динамо» Андрей Степанов прокомментировал pressball.by поражение своей команды от ярославского «Локомотива» (2:7) в рамках второй встречи 1/8 финала Кубка Гагарина.

- Что думаете о случившемся?

- Неприятно, конечно, что проиграли. Но у нас сейчас две домашние игры — будем настраиваться. Нас не сломить ни психологически, ни физически. Едем домой, будем делать правильные выводы и сражаться.

- Что сказал команде Вудкрофт после матча?

- Давайте это оставим внутри коллектива и не будем об этом, ладно? Считаю, это правильно: все, что происходит в раздевалке, должно там и оставаться. По крайней мере до конца плей-офф. Понятно, что несколько минут после финальной сирены у всех было опустошение. Потом все высказались и сошлись на том, что, повторюсь, мы не сломлены. Будем продолжать борьбу.

- Что не удалось, кроме результата?

- Так получилось, так сложились обстоятельства. Было несколько удалений плюс пропустили быстрые голы, в том числе в меньшинстве. Отсюда и поражение.

- Физически теперь было труднее, чем во вторник?

- Не сказал бы. Много факторов воздействуют на ход матча, на счет. Потому игра и уходит в нежелательное русло.

- Как считаете, дома реально переломить ход серии? Все же на заполненной «Минск-Арене» приезжей команде играть тяжело.

- Дома всегда играть приятнее. Свои болельщики гонят вперед. Тем более это плей-офф, здесь особая атмосфера. Мы верим в успех, будем биться от ножа, до последней минуты, секунды.


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