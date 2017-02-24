Рынок труда в Польше достиг лучших показателей за 26 лет 24.02.2017, 7:59

Результаты превзошли все прогнозы аналитиков Министерства семьи, труда и социальной политики.

Уровень безработицы в Польше в январе этого года составил 8,6%. Об этом сообщило Главное статистическое бюро. Этот показатель лучше прогнозов аналитиков Министерства семьи, труда и социальной политики на 0,1%, сообщает «Радио Польша».

Аналитик маклерского дома «BOŚ» Лукаш Бугай отмечает, что рост уровня безработицы на 0,3 процентных пункта по сравнению с декабрем прошлого года носит сезонный характер.

«Мы знаем, что уровень трудоустройства в зимний период, как в отельном бизнесе, так и в сфере сельского хозяйства, снижается и поэтому показатели безработицы в это время растут», - отметил он.

По словам эксперта, весной с началом сезонных работ уровень безработицы начнет снижаться. На ситуацию на рынке труда положительно повлияет также экономический рост.

Аналитики отмечают, что последний раз уровень безработицы ниже 10% в январе был зафиксирован в 1991 году.