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Стали известны характеристики обновленной Nokia 3310

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  • 24.02.2017, 8:37
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Легендарная модель будет более тонкой и легкой.

Характеристики обновленной версии легендарного мобильного телефона Nokia 3310 попали в СМИ.

Об этом в четверг, 23 февраля, пишет портал Gizmochina со ссылкой на источник (перевод – lenta.ru).

По его данным, аппарат будет более тонким и легким, поскольку за последние почти 20 лет соответствующие компоненты стали существенно меньше,

Кроме того, в отличие от предшественника с монохромным дисплеем с разрешением 84×84, у новинки будет увеличенный цветной экран. Однако и он, вероятней всего, не будет обладать высокой разрешающей способностью, что позволит экономней расходовать батарею.

Кроме того, предполагается расширить спектр цветов корпуса. Помимо традиционных серого, черного, синего и пепельного, в продаже появятся красные, зеленые, желтые аппараты, а также еще нескольких оттенков. Будут ли их панели сменные, не уточняется.

В целом же дизайн новой модели станет мало отличаться от образца 2000 года, Nokia 3310 в целом останется классическим кнопочным телефоном.

В середине февраля стало известно, что владеющая правами на торговую марку Nokia финская компания HMD Global представит современную версию мобильного телефона Nokia 3310. Подробностей о характеристиках аппарата не сообщалось, приводилась лишь ориентировочная стоимость культового аппарата — 59 евро (примерно 3,5 тысячи рублей).

Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. Было продано более 126 миллионов телефонов этой модели. В интернете широко разошлись мемы, в которых аппарат характеризуется как самый прочный материал во Вселенной. Так, британские СМИ нашли владельца Nokia 3310, купленной 17 лет назад и работающей до сих пор.


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