Черногория может вступить в НАТО уже в мае 1 24.02.2017, 8:40

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Сенат США заверил руководство страны, что это 100%-но произойдет.

Глава МИД Черногории Срджан Дарманович в интервью Reuters заявил, что страна получила заверения в ратификации Сенатом США вступления Черногории в состав НАТО, и ожидает стать членом альянса в конце мая 2017 года (перевод – korrespondent.net).

Дарманович отметил, что Черногория получила заверения от Сената США, что "это 100% произойдет". По его словам, 24 из 28 членов НАТО ратифицировали вступление Черногории в альянс, но США, Испания, Канада и Нидерланды еще не сделали этого по процедурным причинам.

"Ожидается, что это произойдет во время следующего саммита в конце мая. Разумно ожидать, что все процедуры будут завершены к этому моменту", − сообщил глава МИД Черногории.

В Черногории понимают, что Трамп хочет добиться прорыва в отношениях с Россией и особенно в борьбе с терроризмом, подчеркнул министр. Он отмечает, что нет никаких признаков того, что при вступлении Черногории в альянс США принесут в жертву самые важные национальные интересы.

Черногория уже в 2017 году может стать очередным членом НАТО. Власти страны планируют решение о членстве в альянсе принимать не на референдуме, а провести его через парламент, избранный по итогам выборов в октябре 2016 года.

Ранее Черногория обвинила Россию в причастности к подготовке государственного переворота с целью предотвратить вступление страны в НАТО.