В Минске загорелся Dodge, пока ГАИ оформляла водителю протокол

В Минске загорелся Dodge, пока ГАИ оформляла водителю протокол2
- 24.02.2017, 8:50
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Инцидент произошел 23 февраля.
Утром 43-летняя водитель Dodge ехала по проспекту Дзержинского со стороны улицы Алибегова. На перекрестке с улицей Уманской она вовремя не среагировала на остановившийся Renault и столкнулась с ним, сообщает tut.by.
Прибывшие для оформления ДТП инспекторы ГАИ провели все необходимые замеры. И когда женщина завела автомобиль, чтобы освободить проезжую часть, Dodge загорелся.
По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Возгорание началось в моторном отсеке автомобиля. Инспекторы и очевидцы произошедшего не растерялись и при помощи огнетушителей потушили пожар, — сказали в ГАИ.