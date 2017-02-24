В Минске загорелся Dodge, пока ГАИ оформляла водителю протокол 2 24.02.2017, 8:50

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Фото: tut.by

Инцидент произошел 23 февраля.

Утром 43-летняя водитель Dodge ехала по проспекту Дзержинского со стороны улицы Алибегова. На перекрестке с улицей Уманской она вовремя не среагировала на остановившийся Renault и столкнулась с ним, сообщает tut.by.

Прибывшие для оформления ДТП инспекторы ГАИ провели все необходимые замеры. И когда женщина завела автомобиль, чтобы освободить проезжую часть, Dodge загорелся.

По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Возгорание началось в моторном отсеке автомобиля. Инспекторы и очевидцы произошедшего не растерялись и при помощи огнетушителей потушили пожар, — сказали в ГАИ.