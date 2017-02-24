Видео с любящей обниматься пандой стало хитом сети 2 24.02.2017, 8:59

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Ролик в соцсетях посмотрели уже более 70 млн человек.

На странице Исследовательского центра по выращиванию панд в Чэнду (Китай) в «Фейсбуке» появилось трогательное видео маленькой панды. Она очень любит обниматься и не дает сотруднику зоопарка спокойно работать.

На видео видно, как один из сотрудников пытался установить растения на деревянные платформы, но животное не отпускало его ногу. Мужчина несколько раз снимал панду и относил ее в сторону, но дружелюбное животное каждый раз возвращалось.

Видео собрало уже более 70 миллионов просмотров.