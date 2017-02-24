закрыть
24 февраля 2017, пятница, 12:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видео с любящей обниматься пандой стало хитом сети

2
  • 24.02.2017, 8:59
  • 9,451

Ролик в соцсетях посмотрели уже более 70 млн человек.

На странице Исследовательского центра по выращиванию панд в Чэнду (Китай) в «Фейсбуке» появилось трогательное видео маленькой панды. Она очень любит обниматься и не дает сотруднику зоопарка спокойно работать.

На видео видно, как один из сотрудников пытался установить растения на деревянные платформы, но животное не отпускало его ногу. Мужчина несколько раз снимал панду и относил ее в сторону, но дружелюбное животное каждый раз возвращалось.

Видео собрало уже более 70 миллионов просмотров.


Мнение

Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию