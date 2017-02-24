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Предприниматели требуют приструнить монополистов и силовиков

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  • 24.02.2017, 9:10
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Фото: «Радыё Свабода»

Созданная Лукашенко «модель» окончательно парализовала деловую инициативу.

В Беларуси в течение последних двух лет падают обороты и доходы бизнеса, отметил в комментарии «Завтра твоей страны» сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов.

По данным Комитета госконтроля около 40% субъектов предпринимательства вообще не ведут свою деятельность.

Рецессия, потеря рынков сбыта, падение покупательской способности, постоянные неплатежи привели к тому, что отечественный бизнес оказался на грани выживания.

Как улучшить деловой климат?

Добросовестная конкуренция

Представители деловых кругов считают, что в первую очередь необходимо создать равные условия для частных и государственных компаний.

Бизнес-ассоциации планируют добиваться запрета государственным органам, исполкомам, контролирующим и надзорным органам входить в состав учредителей и собственников субъектов хозяйствования. Прямая заинтересованность госорганов мешает частному сектору конкурировать на равных.

– Если в МЧС есть восемь предприятий, которые занимаются установкой систем пожарных сигнализаций, то понятно, что, лоббируя свои интересы, министерство настраивает организации заключать договора с ними, – отмечает вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль.

В качестве еще одного примера она приводит деятельность РУП «Белтелеком» -- основного государственного монополиста на рынке связи.

По словам эксперта, отчисления в фонд универсального обслуживания Минсвязи поступают от всех предприятий, работающих на этом рынке. А пользуется средствами для создания своих новых точек только госмонополист.

-- В таких условиях конкурировать с ним невозможно, и небольшие интернет-провайдеры вынуждены уходить с рынка, -- отмечает Лилия Коваль.

Справедливые налоги

Национальный бизнес продолжает сетовать на чрезмерное и сложное налогообложение.

– Хотя Министерство по налогам и сборам утверждает, что у нас оптимальная налоговая система, для бизнеса это один из самых больных вопросов. В нынешних экономических условиях, когда вымыты оборотные средства, сплошные неплатежи, налоговая нагрузка оказывается непосильной не только для малого бизнеса, но и для крупных предприятий, – говорит Лилия Коваль.

Представители деловых кругов также намерены добиваться отмены ограничений частным компаниями оказывать определенные виды страхования, доступные сейчас только государственным предприятиям.

Бизнес-сообщества настаивают и на установлении единого норматива целевых отчислений на финансирование инспекции департамента контроля и надзора за строительством. Сейчас частные предприятия отчисляют 35% от стоимости работ, а государственные – 15%.

Еще одно требование: определить одинаковые правила лицензирования для государственных и частных организаций, предоставляющих платные медицинские услуги.

Также, по мнению представителей бизнес-ассоциаций, следует законодательно установить ответственность предприятий и организаций за нарушение сроков бюджетных выплат.

– Бюджетные организации с частным бизнесом либо рассчитываются в последнюю очередь, либо не рассчитываются вовсе. В результате, комок долгов выбивает из работы многие предприятия, – подчеркивает Лилия Коваль.

Предприниматели намерены также добиться отмены повышающих коэффициентов к базовым ставкам налога на недвижимость и земельного налога, которые бьют в первую очередь по бизнесу.

Нарушения и наказания

Громкие уголовные дела над бизнесменами – это лишь верхушка айсберга, за которой скрывается большое количество чрезмерно суровых наказаний за мелкие нарушения, считают представители бизнеса.

По их словам, даже за технические ошибки в заполнении накладных у предпринимателей конфисковывается товар, накладываются штрафные санкции и изымается выручка.

Предприниматели предлагают изменить некоторые статьи Уголовного кодекса.

Всего бизнес подготовил 86 предложений по улучшению делового климата Беларуси, которые вошли в проект Национальной платформы бизнеса.

– Больше половины называемых бизнесом проблем, есть в программе пятилетки и реализовано конкретно по срокам и ответственным в комплексе мер по реализации пятилетки, – отмечает замминистра экономики Ирина Костевич.

Но опыт исполнения Директивы о развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности, которую бизнес-сообщество приняло с воодушевлением, показывает, что даже принятые нормативно-правовые акты часто не выполняются.

– Поэтому у предпринимателей есть опасения, что прогрессивные положения программы развития малого и среднего бизнеса останутся только на бумаге, – говорит Лилия Коваль.

Кстати, несмотря на неблагоприятные условия для бизнеса, отечественнные предприниматели существенно пополняют казну.

– Бизнес, который составляет 5% населения, приносит в бюджет 7,2 миллиарда долларов в виде налогов. А если бы инициативных людей было 10%, это решило бы все финансовые проблемы страны, не надо было бы просить кредиты, – считает председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.


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