Легендарная гимнастка Ольга Корбут выставила на аукционе свои олимпийские медали 17 24.02.2017, 9:29

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Организаторы аукциона надеются, что сумма продаж превысит $10 миллионов.

Завтра и послезавтра в Далласе пройдет аукцион Platinum Night («Платиновая ночь»), главными лотами на котором будут награды четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Корбут и прославившегося благодаря многочисленным трюкам на мотоцикле каскадера Ивела Книвела. Организаторы аукциона надеются, что общая сумма продаж превысит 10 млн долларов, сообщает sb.by.

Такие события в мире происходят нечасто. «Коллекционеры ждали 40 лет возможности приобрести сокровища от Корбут и Книвела», — сказал директор Heritage Sports Collectibles Крис Иви.

Ольга Корбут лично выставила на аукцион свою обширную коллекцию наград и значков, среди которых пять олимпийских медалей из Мюнхена–1972 и Монреаля–1976, гимнастический купальник, который она надевала во время выступления в Лондоне в 1973 году, и значок мастера спорта СССР, врученный гимнастке Министерством спорта БССР в 1970 году.

Поучаствовать в аукционе через интернет на сайте HA.com может каждый желающий.