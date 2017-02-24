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Старейший застройщик в Беларуси стал банкротом

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  • 24.02.2017, 9:48
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Фото: flungjohnny.blogspot.com.by

Кампания «Манолиум Инжиниринг», работал на рынке нашей страны с 2003 года, ликвидируется.

Ликвидатором стала фирма «Центр ликвидации и банкротства предприятий». Экономический суд Минской области в отношении российской компании начал процедуру банкротства, сообщает ej.by.

«Манолиум Инжиниринг» - девелопер одного из первых инвестиционных проектов с участием иностранного капитала, который начал реализовываться на молодом рынке коммерческой недвижимости Беларуси в 2003 году. Компанию вывел на белорусский рынок российский бизнесмен Арам Екавян, владелец материнской компании «Манолиум Процессинг». В показавшийся ему перспективный проект в союзной Беларуси он инвестировал деньги, заработанные на продаже своих нефтехимических активов.

В 2003 году «Манолиум Инжиниринг» стала победителем объявленного Мингорисполком тендера на застройку бывшего троллейбусного депо в районах улиц Киселева-Красной и тогда еще улицы Варвашени. Предполагалось на этой площадке построить многофункциональный комплекс, в который вошли бы бизнес-центр, гостиница, торговые галереи и жилые дома. В качестве управляющего гостиницей рассматривался сначала вариант с брендом Radisson, потом – с Park Inn (оба принадлежат компании Rezidor Hotel Group). Объем инвестиций в проект оценивался в 450 млн долларов. Обременением инвестору по условиям тендера стало возведение нового депо на 220 троллейбусов в Уручье, который инвестор до того как приступить к застройке возле «Горизонта» должен был передать в дар городу.

Проект начал реализовываться именно с депо в 2007 году, потом был прерван из-за кризиса и возобновился в 2011 году. «Манолиум Инжиниринг» построил депо практически на 80-85%, но вложил в него больше (22 млн вместо 15 млн долларов), чем было запланировано по инвестсоглашению. Из-за этого, по версии застройщика, возник конфликт с властями, которые в 2014 году расторгли с «Манолиум Инжиниринг» инвестиционный договор. В свою очередь компания отказалась передавать на баланс города новое депо, требуя возврата вложенных средств. По версии города, в возникновении конфликтной ситуации, приведшей в итоге к расторжению инвестдоговора, виновен инвестор, который затянул строительство и допустил перерасход средств. Также власти считали, что могут предъявить к инвестору претензии по упущенной выгоде – город не получил комплекса в центре города и налогов, которые мог бы иметь с него.


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