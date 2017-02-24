Установлено, чем был убит брат Ким Чен Ына 12 24.02.2017, 10:06

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Ким Чен Нам

Фото: Toshifumi Kitamura/AFP

Проведенный полицией Малайзии анализ химического вещества дал неожиданный результат.

Полиция Малайзии в пятницу, 24 февраля, сообщила, что предварительно установила, чем был убит брат лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нам, сообщает Reuters (перевод – rbc.ru).

Предварительный анализ показал, что Ким Чон Нам был отравлен высокотоксичным химическим веществом, которое идентифицировано как Ви-Экс (VX nerve agent). Сообщается, что это удалось установить благодаря взятым мазкам с глаз и лица погибшего.

Ви-Экс — фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Reuters отмечает, что Ви-Экс является химическим оружием и классифицируется ООН как оружие массового уничтожения.