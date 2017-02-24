Австралийский миллионер из Бобруйска: Уезжали за океан с $90 в кармане 13 24.02.2017, 10:14

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Руслан Коган

Фото: nnimgt-a.akamaihd.net

Потомок белорусских эмигрантов сделал свое мультимиллионное состояние на онлайн-торговле.

– Родители привезли меня из Беларуси в Австралию в 6 лет, – рассказал Руслан Коган изданию myfin.by. – Коммунистическая система начала разваливаться, и они решили уехать с 90 долларами в кармане.

Коган вырос в бюджетных многоэтажках Мельбурна. Будучи ребенком, он уже занимался бизнесом по чистке мячиков для гольфа, мыл машины и консультировал по компьютерным вопросам.

В офисе Kogan.com

Фото: gizmodo.com.au

А когда исполнилось 23, Руслан захотел по дешевке купить телевизор с LCD-экраном. И связался с китайским поставщиком, придумав легенду о том, что он крупный ритейлер.

В итоге ему предложили супервыгодные условия на всю партию. Парень набрал долгов и стартовал со своим онлайн-магазином. Это решение принесло ему богатство.