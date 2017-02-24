закрыть
24 февраля 2017, пятница, 12:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Re1ikt снял клип на любимую песню Бородулина

2
  • 24.02.2017, 10:37
  • 6,939

Дата выхода клипа неслучайна — 24 февраля Бородулину исполнилось бы 82 года.

Минская группа Re1ikt сняла музыкальное видео к композиции Drobnieńki doždžyk, созданной по мотивам народной песни, которую любил петь белорусский поэт Рыгор Бородулин.

Дата выхода клипа неслучайна — 24 февраля Бородулину исполнилось бы 82 года.

Бородулин был известным собирателем белорусского фольклора, настоящим патриотом своей малой родины — Ушаччины (Витебская область). Большое количество песен поэт записал от своей матери Акулины, которая привила сыну любовь к родному языку и культуре. Лиричный напев «Дробненькі дожджык» был одним из ее любимых.

— Это удивительная композиция, — рассказал tut.by Александр Демиденко, лидер группы Re1ikt, создавшей свою оригинальную версию «Дожджыка». — Она стала более современной, экспрессивной, но не утратила своей мягкости. Мы смешали вальс и рок — получилось свежо и необычно. Кому-то покажется странным, что в репертуаре брутальных рокеров появилась такая песня, а нам бы хотелось разрушить сложившийся стереотип: мужчина тоже может быть нежным и внимательным, когда он влюблен.

Для того чтобы рассказать историю любви, придуманную в начале 20-го века, музыканты решили воссоздать атмосферу того времени. Разыграть любовную трагедию были приглашены профессиональный актер и директор средневекового театра «ДиГриза», тренер по публичным выступлениям компании Epam, Алексей Бурносенко, а также поэтесса, модель и певица Екатерина Водоносова.

Кроме этого, историками был подобран реквизит, соответствующий эпохе, более того, специально для съемок реконструировали и сшили рубашку главного героя. Для полного погружения клип было решено снимать в Музее народной архитектуры и быта, где под открытым небом располагаются древние белорусские хаты, стародавние хозпостройки и мельница.

Композиция «Drobnieńki doždžyk» вошла также и в CD-проект «Песні матчыны з Вушаччыны». Услышать ее живьем можно будет на презентации сборника бородулинских песен 26 февраля во Дворце ветеранов, а также в клубе «Граффити» 11 марта на сольном концерте Re1ikt, где музыканты представят акустические интерпретации композиций с нового диска.


Мнение

Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию