Около 600 фур стоят на выезд из Беларуси 24.02.2017, 10:44

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В очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 160 фур.

Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

По оперативной информации на 8.00 24 февраля, в очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 160 фур, в «Бенякони» - 66 грузовых авто, в «Котловке» - 60, в «Привалке» - 75 автомобилей.

Выезда в Латвию в «Григоровщине» ожидают 70 грузовиков, в «Урбанах» - 140. В направлении Польши стоят 6 фур в пункте пропуска «Козловичи».

На белорусско-польской границе 74 легковых автомобиля зарегистрировано в очереди на выезд из Беларуси. В пункте пропуска «Брузги» - 34, в «Бресте» - 49 машин.

На остальных пограничных пунктах пропуска на польском направлении очереди отсутствуют, как и на украинском направлении.