Эстония отмечает День независимости 24.02.2017, 11:02

Фото: DELFI

В Талинне проходят торжества по случаю 99-й годовщины образования Эстонской Республики.

День независимости Эстонии, отмечается ежегодно 24 февраля в честь принятия в Таллине Декларации о независимости Эстонии в 1918 году, что принято считать датой образования Эстонской республики.

99-я годовщина Эстонской Республики началась сегодня в 7:33 с торжественного поднятия флага на башне Длинный Герман, пишет delfi.ee.

После этого выступил со вступительной речью спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Слова поздравления произнес архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма.