Эстония отмечает День независимости
- 24.02.2017, 11:02
В Талинне проходят торжества по случаю 99-й годовщины образования Эстонской Республики.
День независимости Эстонии, отмечается ежегодно 24 февраля в честь принятия в Таллине Декларации о независимости Эстонии в 1918 году, что принято считать датой образования Эстонской республики.
99-я годовщина Эстонской Республики началась сегодня в 7:33 с торжественного поднятия флага на башне Длинный Герман, пишет delfi.ee.
После этого выступил со вступительной речью спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Слова поздравления произнес архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма.