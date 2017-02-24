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Эстония отмечает День независимости

  • 24.02.2017, 11:02
Фото: DELFI

В Талинне проходят торжества по случаю 99-й годовщины образования Эстонской Республики.

День независимости Эстонии, отмечается ежегодно 24 февраля в честь принятия в Таллине Декларации о независимости Эстонии в 1918 году, что принято считать датой образования Эстонской республики.

99-я годовщина Эстонской Республики началась сегодня в 7:33 с торжественного поднятия флага на башне Длинный Герман, пишет delfi.ee.

После этого выступил со вступительной речью спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Слова поздравления произнес архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма.

Фото: DELFI

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