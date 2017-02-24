«Тунеядцам» могут запретить водить машину 46 24.02.2017, 11:13

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Записанным налоговиками в «тунеядцы» белорусам, не заплатившим налог, могут запретить ездить за границу и водить машину.

В понедельник, 20 февраля, был последний день, чтобы перечислить государству налог на «тунеядство». Тех, кто не заплатил, немало: из 470 тысяч человек, получивших «письмо счастья» из налоговой, сбор оплатили только 51,6 тысячи. Конечно, среди оставшихся 418,4 тысячи немало тех, кто доказал, что не «тунеядец» или что попал в тяжелую жизненную ситуацию, но цифра все равно внушительная, пишет kp.by.

Что будет с теми, кто не заплатил? Во-первых, после 20 февраля за каждый день просрочки капает пеня - 0,05% от суммы. Если вы должны государству 360 рублей, то каждый день к ним прибавляется еще 18 копеек. Во-вторых, декрет о «тунеядстве» предусматривает наказание за неуплату налога: либо штраф от 2 до 4 базовых величин (от 46 до 92 рублей), либо административный арест до 15 суток с обязательным выполнением общественно полезных работ.

Министерство по налогам и сборам начинает составлять протоколы на неплательщиков и передавать их в суд. Там и будут решать, какую меру назначить конкретному человеку.

- Как правило, в случае назначения административного взыскания во внимание принимается множество факторов. Характеристики личности, обстоятельства совершения административного правонарушения, были ли у человека административные взыскания (например, штраф за превышение скорости. - прим.) и какие. В данном случае сложно сказать, как именно будет назначаться наказание, из-за отсутствия практики применения закона. Если у человека не было никаких правонарушений, скорее всего, ему назначат штраф, - комментирует Дмитрий Ивановский, адвокат юридической консультации Октябрьского района Минска.

- А если у него нет денег, чтобы уплатить и штраф, ему могут изменить наказание на арест?

- Форма наказания, назначенная судом, не изменяется. Если штраф не уплачен, возбуждается исполнительное производство для его взыскания. Меры при этом могут применяться разные. Например, удержания из зарплаты, если человек работает, конфискация имущества в счет уплаты долга, запрет на выезд за границу, запрет на управление транспортным средством.

В декрете сказано, что если «тунеядец» отбыл административный арест с привлечением к труду, то его долг будет считаться уплаченным. А вот если суд назначил штраф, то придется заплатить и штраф, и налог.

В Министерстве по налогам и сборам не исключают, что извещения на уплату налога за 2015 год могут приходить и после 20 февраля. В этом случае у тех, кто их получил, будет месяц на то, чтобы заплатить налог, иначе к ним будут применяться те же меры.

Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в Марше рассерженных белорусов приняли участие несколько тысяч человек. Акция стала самой массовой после «выборов» 2010 года.