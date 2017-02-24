Эмигрантка из Гродно: В США человек из самых низов может добиться успеха 2 24.02.2017, 11:26

Илона Полиновская - настоящая белорусская золушка, которая бросила свою «тыкву», и отправилась на поиски «хрустальной туфельки» в США.

Небогатая студентка из Гродно Илона Полиновская приехала посмотреть Америку, а заодно поучить язык и заработать несколько тысяч долларов. Прошло 11 лет… И теперь Илона со своей семьей живет в собственной трехкомнатной квартире в центре Чикаго, работает аналитиком в крупной страховой компании, а полгода назад в семье родилась дочь Милана. Девушка может с легкостью подарить мужу Паше дорогие часы «Ролекс». А супруг - отвезти любимую на уикенд на Ибицу или в Канкун. Паша - врач в нейрохирургии, он родом из Украины, но с полутора лет живет в Штатах. Среди увлечений молодого врача - уроки пилотирования на вертолете, скоростная езда на «Феррари». Такая настоящая благополучная американская семья! Хотя сама Илона стесняется говорить о своем достатке, которого добилась невероятным трудом, пишет kp.by.

«Я увидела фотографии Нью-Йорка и обалдела!»

Знакомиться с США Илона начала по фотографиям, которые присылал ее старший брат из Штатов, когда та еще училась в школе.

- Я все время жила в Гродно, в нашей семье был средний достаток, и мы особо никуда не ездили. В детстве не была даже в Болгарии, каждое лето - к бабушке в деревню. Я увидела фотографии Нью-Йорка и обалдела! Тогда и загорелась мыслью побывать в Америке. Мой брат на тот момент уже несколько лет жил в Штатах, поэтому на втором курсе решила подать документы по программе обмена студентами. Меня одобрили, и я улетела в Алабаму. Поначалу хотела туда, где всегда лето, - улыбается Илона.

История Илоны началась, как и многие другие истории белорусских эмигрантов. Юная белоруска устроилась на несколько работ в сфере обслуживания и параллельно занимались на языковых курсах (притом, что девушка 11 лет учила английский в школе и два года в университете). В конце лета, когда у Илоны уже была масса впечатлений и обратный билет домой, преподаватель курсов предложила девушке подать документы в университет в Майами.

- Не поступишь, успеешь уехать домой, - как сейчас помню слова своей учительницы. - И, представляешь, меня приняли! Даже дали полную стипендию. Решила получить американское образование и потом уже вернуться. Знала, что с американским дипломом с легкостью найду хорошую работу в Минске. Через два года я получила диплом, но это было не полное высшее образование. Тогда решила продолжить учебу и получить степень бакалавра. Не поверишь, но уже не в Майами! Так устала от этого бесконечного лета - хотелось четыре поры года, - смеется Илона. - Я поступила в Университет Лойола в Чикаго по специальности «психология и статистика». И там познакомилась со своим будущим мужем Пашей…

- И он тебя спас…

- Пока училась, много работала в сфере обслуживания. И чем больше работала в этой сфере, тем больше понимала, что это не для меня и надо скорее заканчивать учебу. Паша к этому времени уже получил свое образование и устроился на работу. Поэтому только благодаря ему смогла сфокусироваться на учебе и не волноваться про доход. Высшее образование получила за три года, с отличием. Затем пошла в магистратуру: училась целыми днями, по выходным, без каникул и перерывов, поэтому закончила учебу ровно за год. Некоторые классы сдавала экстерном плюс параллельно проходила интернатуру. В американских вузах студент сам может устанавливать себе расписание и время, за которое планирует получить образование. В моем случае я хотела скорее получить диплом и найти работу по душе. За год получила степень магистра. Многие профессора были удивлены, что такое возможно! Вот сейчас понимаю, что именно поэтому мне легко быть мамой, и недосып меня абсолютно не беспокоит. Самое тяжелое и нервное время - это все-таки время экзаменов, особенно когда их надо сдавать день за днем. Вот это закалило меня!

Но работа по душе сама нашла Илону: спустя три месяца после выпускного девушке предложили стать аналитиком в крупной медицинской страховой компании (штат сотрудников - 10 тысяч).

- Кажется, все у тебя сбывалось по взмаху волшебной палочки. Но у каждого эмигранта бывает, когда хочется вернуться домой. Что держало тебя в тонусе?

- Очень долго не решалась остаться. Пока не получила степень бакалавра, собиралась в Беларусь. Мама с папой ждали меня, даже вещи в моей комнате долгие годы лежали на своих местах. Мама говорила: «Илонка вернется». Помню, как сидела под пальмой в Майями и плакала - так домой хотела. Но я люблю доводить дело до конца. Знала, как тяжело моей семье было подниматься с нуля, и знала, как многим приходилось биться головой об стену, чтобы чего-то добиться в Беларуси, - все это заставляло меня думать про будущее. И, конечно, имея любимого человека, который вырос в Штатах, я просто не имела права принимать решения только в мою пользу. Мы очень хотим, чтобы у наших детей жизнь была лучше, чем у нас, поэтому стараемся создать прочный фундамент. Меня вдохновляет, что в Америке, действительно, любой человек, с каких бы низов он ни начинал, может добиться того, чего хочет. Если ты хорошо учишься, тебе покрывают финансовые расходы на образование. Да, успех - тяжелый труд. Но, к сожалению, не во всех странах, если ты трудишься, обязательно добьешься успеха.

Ни для кого не секрет, что большинство эмигрантов в США общаются между собой. Среди друзей Илоны и Паши нет коренных американцев. Все они либо приехали за лучшей жизнью в Америку, как Илона, либо родились в Штатах, но корнями из Беларуси, Украины, России. Илона говорит, что до сих пор не чувствует близости к американцам.

- Американцы очень серьезно относятся к своей работе, практически не шутят и напоминают трудоголиков, которые постоянно боятся, что их уволят. Карьера для многих из них - цель жизни. При этом отсутствует тепло души в общении. Мне очень повезло, что работаю в разнонациональной команде: мои коллеги (из Индии, Польши и Мексики) хоть и родились в Штатах, но выросли с совсем другим мировоззрением. Мы очень дружны и любим собраться после работы за чашечкой чаю или чего покрепче. Американцы настороженно относятся к другим и предпочитают блюсти свое личное пространство. Они никогда не зайдут в гости просто потому, что проходили мимо!

«Я наконец-то увидела Бритни Спирс вживую»

Как признается Илона, многим может показаться, что, мол, нашла себе мужа - американского хирурга - и потому все удалось. Но супруги поднимались вместе: работали и учились с утра до ночи, были стеснены в средствах. Пока Илона получала образование, Паша только-только пришел в клинику работать. Теперь все это в прошлом, и семья наслаждается благополучием.

- Вы с Пашей такие молодые, а уже смогли купить квартиру в центре Чикаго. Это реально для всех американцев?

- У нас с Пашей всегда одинаковые цели, и это очень помогает объединять наши силы. Раньше мы были легки на подъем: катались по Европе, ходили на самые крутые вечеринки в Канкуне или на Ибице, побывали в лучших ресторанах Штатов, - улыбается Илона. - И вот пару лет назад нам поднадоело все это. Решили заняться семейным уютом: купить квартиру, сделать ремонт, родить ребенка. Все наши деньги несколько лет сохраняли на квартиру. Я всегда говорю, что терпение и труд все перетрут. В этой стране нереально остаться в проигрышной ситуации, если ты тяжело работаешь. Долгое время снимали квартиру в районе Lake Shore East (средняя стоимость двухкомнатной квартиры - полмиллиона долларов. – прим.) и настолько влюбились в него, что решили тут же купить квартиру. Это довольно тихий район в центре города. Идеальный вариант для семьи.

- Что можешь позволить себе в Америке, что никогда не могла позволить в Беларуси?

- Теперь у меня совсем другие взгляды на вещи. Материально мы можем позволить себе многое и часто балуем друг друга, но ценность заключается в моментах, проведенных с любимыми. Ценю каждый вечер, каждую прогулку и поездку. С детства мечтала побывать на концерте Бритни Спирс. Когда училась в школе, я и все мои одноклассницы обожали эту певицу, вместе с моей лучшей подругой мы учили английский по ее песням. На мой день рождения, когда мне исполнилось 25 лет, Паша свозил меня в Лас-Вегас на шоу певицы. Я наконец-то увидела Бритни Спирс вживую в первом ряду! Мне кажется, я была одна в зале, кто знал все слова ее песен наизусть с каждым «у-у, е-е».

- Получается, твоя американская мечта сбылась?

- Да.