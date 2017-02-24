«За 20 лет не было столь жестких высказываний в адрес власти от простых людей» 11 24.02.2017, 11:22

Фото: «Радыё Свабода»

Социальный протест в Беларуси будет только нарастать.

Об этом «Радыё Свабода» заявил правовой инспектор профсоюза радиоэлектронной промышленности по Гомельской области Леонид Судаленко.

- Когда люди обсуждают, почему наиболее активный протест против декрета о «тунеядцах» состоялся в Гомеле, - то, среди прочего, ссылаются на то, что там очень активно работал профсоюз РЭП. Как и чем вы помогали тем людям, которые подпали под действие этого декрета, как с ними работали?

- Наш профсоюз в начале года начал акцию в поддержку людей, попавших под декрет. Мы организовали в офисе сбор подписей в отмену этого декрета. А также я как правовой инспектор профсоюза занимался юридическим консультированием и составлением соответствующих жалоб в налоговые инспекции.

В наш офис за полтора месяца пришло около 5 тысяч человек. Кроме того, мы собирали подписи против декрета на сайте обращений - около 25 тысяч - и собрали около 200 индивидуальных жалоб в налоговые инспекции.

- Люди, которые к вам приходят, имеют очень узкую задачу - избавиться от уплаты этого налога? Или они готовы в более широком смысле выражать свое недовольство социальной политикой?

- На общем фоне экономической ситуации в стране, когда люди теряют работу, с ними не продлевают трудовые контракты, упали зарплаты - декрет стал последней каплей. Если говорить о мотивации - декрет требует достать из кармана деньги и отдать. Разные люди приходили к нам. Были те, кто вступал в профсоюз, другие просто хотели избежать налога, и ничего их больше не интересует. Но я скажу, что даже находясь 20 лет в оппозиционной среде, я не слышал столько жестких высказываний в адрес власти от обычных людей. Люди говорят, что это последняя капля.

- А почему именно Гомель поразил своей массовостью на акции протеста? Может, у вас какая-то особо тяжелая экономическая ситуация?

- Я бы не говорил, что в Гомеле очень сложная ситуация в отличие от всей страны. Тот факт, что у нас вышло больше людей - я объясняю непосредственной работой и нашего профсоюза, и других демократических организаций. Мы были очень активны в социальных сетях. Вообще это результат коллективной работы.

- Совсем недавно в Гомеле по решению суда «тунеядца» Александра Семенова освободили от уплаты налога. Насколько важен этот прецедент и о чем он свидетельствует?

- Мы хотели, чтобы суд признал неконституционным этот декрет президента. И чтобы признал Семенова человеком, который принимал участие в финансировании государственных расходов. Суд приступил к рассмотрению дела и результат мы знаем - это дело и все остальные «тунеядские» дела не будут подведомственны судам.

Власть пошла на определенные уступки, трудоустроив того же Семенова и освободив его от налога. Но за нашими спинами стоят еще 420 тысяч «тунеядцев», которые решили не платить налог. Разве власть сумеет их всех трудоустроить и освободить от налога?

Заплативших налог только 50 тысяч. Как всех остальных привлекать к административной ответственности? Как из всех взыскать деньги? Если декрет не отменят, то осенью власть снова будет рассылать «письма счастья». То есть социальный протест будет нарастать, и власть об этом знает.