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Госевская: С Путиным нужно разговаривать с позиции силы

  • 24.02.2017, 11:34
Малгожата Госевская
Фото: Polskie Radio

Украинцы сражаются не только за свою независимость, но и за большую часть Европы.

Польский депутат, которая недавно посетила линию фронта на востоке Украины, в частности, Авдеевку, отметила, что в Донбассе продолжается настоящая война.

«Сценарий событий (в Украине – ред.) в большой мере зависит от нас, от Запада. И здесь у Польши есть важное задание: мы должны громко говорить о том, что происходит на востоке Украины, быть послом этой страны. Это в наших же интересах. Мы должны противостоять тем тенденциям, благодаря которым санкции против Российской Федерации могут быть отменены. Владимир Путин считается только с силой», - сказала депутат правящей в Польше партии «Право и справедливость» Малгожата Госевская в интервью Польскому радио.

«Мы должны помнить, что эта война идет, в принципе, недалеко от нас. Там постоянно гибнут люди, которые борются не только за Украину, но также за большую часть Европы», - подчеркнула она.

Польский депутат Малгожата Госевская является автором доклада «Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году». Документ касается действий российских солдат и пророссийских боевиков на территории Восточной Украины. Кроме того, в тексте упоминаются несколько событий, произошедших в Крыму и в России, куда вывозили пленных.

Рапорт составлен на базе более 60 интервью, которые польские эксперты провели с пленными. Речь идет о таких преступлениях как лишение свободы, физические и психические пытки, ограбления и убийства. Часть материалов шокирует своей жестокостью. В документе 153 страницы.

5 апреля отчет «Российские военные преступления в Восточной Украине» был представлен в Европарламенте.

Молгожата Госевская лично передала доклад о преступлениях 22 апреля в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. По ее словам, он вызвал значительный интерес у представителей суда.


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