Пять помогающих быстро научиться чему-то новому техник 24.02.2017, 11:53

Применив эти советы, вы поймете, что способны эффективно обучаться, запоминая гораздо больше, чем раньше.

Наверняка вам случалось взять в руки книгу или ноутбук с целью поучиться — будь это в университете или уже на работе, чтобы повысить квалификацию — и в этот момент вы задумывались, а можно ли изучить весь необходимый материал быстрее и с гарантией не забыть его потом. У меня для вас хорошие новости: да, можно! Пять техник перевернут ваше представление о том, насколько быстро вы способны обучаться, и насколько надежным хранилищем для информации может стать ваш мозг, пишет (перевод – nv.ua) американский коуч Эрика Вагнер.

1. Разделите путь к успеху на небольшие отрезки

Давайте будем честными сами с собой: когда дело доходит до изучения чего-то нового — это далеко не прогулка по пляжу. Вы перечитываете информацию по несколько раз, и наверняка попадается что-то, что вас смущает или выглядит крайне сложным. И что бы вы ни делали, вам кажется, что заставить себя понять и запомнить это материал, просто невозможно.

Первая реакция: попытаться выявить сразу все, что вы не понимаете. Сделав это, заметите, насколько процесс обучения замедлился. А дальше произойдет одно из двух: или вы так никогда и не научитесь делать это хорошо, или приобретение этого навыка займет у вас слишком много времени. Поэтому рекомендую: вместо того чтобы сразу бросаться с головой в новый навык, разложите его на небольшие составные части и разрабатывайте их по отдельности, до тех пор, пока не проработаете все. И только после этого соединяйте вместе.

2. Сконцентрируйтесь на чем-то одном, пока не доведете это до автоматизма, а затем двигайтесь дальше

У каждого из нас наверняка найдется пару сфер в жизни, которые хотелось бы улучшить. Может, изменить привычки в еде, чтобы стать здоровее, или ложиться спать раньше, или наконец-то пойти в спортзал и регулярно заниматься спортом. Даже если вы целеустремленный человек и намерены серьезно работать для достижения целей, существует риск отката (обратно в старые привычки) — так уж устроена наша природа.

Поэтому каждый день тренируйте свой ум для того, чтобы сосредоточиться на одной вещи — так вы не потеряете фокус приложения усилий. Когда добьетесь этого, мозг отучиться отвлекаться на миллион разных мыслей, переключаясь на другие задания, которые нужно выполнить — такое отвлечение утомляет и расхолаживает. Только после того, как ваша новая привычка действительно стала привычкой, или же вы достигли поставленной цели, можно переходить к следующему пункту программы усовершенствования.

3. Короткие периоды обучения каждый день лучше, чем длинные, но спорадические марафоны зубрежки

Нередко мы забиваем мозг информацией в течение короткого периода времени, особенно, например, в университете в ночь перед важным экзаменом. Но подумайте, сколько из этой информации фактически сохранилось в вашей памяти через несколько дней? Скорее всего, не так уж и много.

Не зря говорят, что повторение — мать учения. Повторяя, мы запоминаем лучше. Если попробуете проучиться в течение 6 часов, а затем вернетесь к материалу и попытаетесь его вспомнить, велика вероятность того, что запомнили вы очень мало. Зато когда вы изучаете понемногу каждый день, то возвращаясь назад и просматривая информацию за более короткий промежуток времени, вероятность того, что вы ее запомнили, будет очень высока. Эта техника поможет научиться быстрее, но для этого требуется сила воли, так что будьте сильными!

4. Когда только приступаете, тестируйте разные подходы и отмечайте, когда прогрессируете, останавливаясь на одном из них

Когда начинаете что-то новое, используйте новые методы обучения, которые помогут освоить материал быстрее, и в результате выберите наиболее понравившийся. В дальнейшем его и придерживайтесь. В какой-то момент вы обнаружите, что прогресс замедляется, или что вы топчетесь на месте. Значит, пришло время сделать шаг назад и подумать о том, где вы находитесь в настоящее время. Тут нужно понять, что все изменилось, вы сами изменились, поэтому стоит переключиться на что-то другое, что поможет продолжать прогрессировать.

5. Проводите работу над ошибками, чтобы избегать их повторения

Когда изучаете что-то новое, без ошибок не обойтись. Но многим трудно принять это как данность, понять, что важно быть готовым обратиться за помощью к кому-то, кто укажет на ошибку, и что нужно сделать в будущем, чтобы избежать ее повторения. Когда вы запутались, понадобится вторая пара глаз или рук, чтобы двигаться дальше. Найдите этого человека, который будет направлять вас и помогать преодолевать препятствия.