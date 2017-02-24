Активист рассказал о милицейском беспределе в Солигорске 9 24.02.2017, 12:59

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Милиция занимается банальным отбиранием денег у отдыхающих в ресторане граждан.

Активист из Солигорска Виктор Молочко описал на сайте ucpb.org пример «либерализации» МВД в родном городе.

«Вот вам маленький пример «либерализации» в МВД по Солигорске.

К Молочко-младшему обратился его коллега по работе на 1 РУ «Белкалия» с просьбой помочь, так как его неправомерно задержали сотрудники милиции.

Отдыхал молодой парень в ночном клубе «Фестиваль» в Солигорске. Около 20-00 2 декабря 2016 года в зал зашли сотрудники ППС, (конечно же он был на подпитии, так как почти все там только и делают, что пьют), вывели его на улицу, вызвали авто и отвезли его в вытрезвитель . Там на него составили протокол, причем нигде в протоколе не указали, что забрали его из ресторана, а просто везде писали, что находился в Солигорске, по такому-то адресу, (как будто на улице), забрали 52,5 рубля (именно забрали , наличными), выписали и дали с собой квитанцию на эту сумму и говорят: «Подпиши протокол и пойдешь домой».

Он отказался: «За что деньги забрали?». «Не подписал, домой не уйдешь», - ответили милиционеры и через 30 минут отвезли его в РОВД. Там на него составили протокол и отпустили минут через 40. Все.

Потом он узнал, что его в РОВД оштрафовали еще, даже не вызывая его самого, а расписавшись за него во всех документах. Он же расписался только, что ознакомлен с протоколом, так как был поставлен перед выбором: расписаться и его отпустят, не расписываться и два дня в ИВС ждать суда!

Было написано заявление в Солигорский суд и протокол был отменен. Было повторное рассмотрение и опять штраф – от заместителя начальника РОВД Соловья.

За что? «Ты был пьян!». «Так это же ресторан и там все пьют и закусывают». «Пить можно, но пьяным быть нельзя!». «Так я же не падал, ни с кем не ссорился, не ругался, никому не мешал, был нормально одет, в вытрезвителю не подошел по вашим же показателям, из РОВД меня отпустили примерно через час после задержания. За что же меня задержали?». Вопрос остался без ответа.

И тут мне вспомнился эпизод из книги «Момент истины» ( «В августе 44-го ...»), когда в конце, на поляне, проводился обыск и капитан, чтобы проверить вещмешки в диверсантов, начал «дурковать» и говорить: «А вот есть указание».

Есть одно указание на всех – выбить деньги, так как истек «золотой запас!» И так, что имеем: штраф в вытрезвителе - 52.5 рубля, штраф в РОВД (хотя и не большой в 0,5 базовой величины, но последствия могут быть на работе), второй раз надо будет платить госпошлину... И когда на работу в «Белкалий» придет сообщение из РОВД или суда, то может быть увольнение или непродление контракта. За что? Так скажу вам - ни за что. А для чего? Знаете сами».