Синоптики: В выходные ожидается снег и гололедица 24.02.2017, 13:07

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До конца февраля в Беларуси сохранится неустойчивый характер погоды.

В выходные дни немного похолодает, но уже на следующей неделе вновь вернется тепло. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Светлана Рыбакова.

В предстоящие сутки на территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух с севера Скандинавии, и температурный фон немного понизится, но по-прежнему будет удерживаться выше климатической нормы. В ночные часы будет подмораживать, дороги будут скользкими, так что будьте осторожны.

25 февраля, в субботу, ночью по юго-восточной половине, днем на значительной части территории Беларуси пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром во многих районах на дорогах образуется гололедица. Днем на большей части территории страны ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −1… −7°С, максимальная днем составит −3…+3°С.

26 февраля, в воскресенье, новый атмосферный вихрь, который будет смещаться севернее нашей страны, принесет очередную порцию теплого атлантического воздуха. Атмосферные фронты вызовут ночью в западных районах республики, утром и днем на большей части территории Беларуси кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем переходящий в дождь). Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…−7°С, максимальная днем −1…+4°С.

27 февраля, в понедельник, ночью на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные осадки, днем — небольшие осадки (дождь, по востоку с мокрым снегом). Температура воздуха минимальная ночью −2…+4°С, максимальная днем +1…+6°С, по юго-западу до +8°С.

28 февраля, во вторник, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны возможны небольшие кратковременные осадки с преобладанием дождя. Слабый туман. Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3°С, максимальная днем +3… +9°С, по юго-западу до +12°С.

Февральская оттепель обусловила активное таяние снежного и ледяного покровов. На реках и водоемах почти повсеместно наблюдается вода на льду, лед потемнел, стал рыхлым и неоднородным, толщина его неравномерна, выходить на лед опасно.