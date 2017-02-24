В Кремле запаниковали из-за намерения Трампа наращивать ядерный потенциал 16 24.02.2017, 13:15

4,996

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТА: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Глава международного комитета Совета Федерации заявил, что планы Трампа «вызывают тревогу».

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о его планах наращивать ядерный потенциал США, сообщает РБК.

Он назвал заявление Трампа «самым тревожным» на тему отношений с Россией среди всех звучавших раньше. В интервью Reuters он сказал, что договор об СНВ (сокращении стратегических наступательных вооружений) является «односторонним соглашением».

«Просто еще одна плохая сделка, которую заключила страна, — что договор об СНВ, что сделка с Ираном... Мы собираемся начать делать хорошие дела», — сказал Трамп.

Комментируя это заявление, Косачев сказал, что договор основан на абсолютном равенстве ядерных сил России и США.

«Его смысл, как и всех предыдущих соглашений в данной сфере, именно в том, чтобы не допустить «превосходства в ядерной сфере» любой из сторон», — заявил глава международного комитета Совфеда.

По его мнению, именно это может гарантировать глобальную стратегическую безопасность. Косачев отметил, что срок действия нынешнего договора истекает в 2021 году и не предусматривает автоматического продления. Он также подчеркнул, что после вступления в силу договора об СНВ не начались консультации или переговоры о новом соглашении. «И они не ведутся до сих пор, а ведь это сложнейший процесс, требующий многолетней работы», — считает Косачев.

Он предупредил, что превосходство одной страны над другими в ядерной сфере «вернет мир к худшим временам гонки вооружений 50–60-х годов, когда противоборствующие стороны пытались обеспечить национальную безопасность за счет достижения военного превосходства над противником». Косачев сказал, что этот вопрос необходимо решить в ближайшее время на высшем уровне.

В интервью Reuters Трамп заявил, что хочет наращивать ядерный потенциал США и вывести страну на лидирующие позиции.

«Было бы замечательно, я мечтаю, чтобы ни одна страна не имела ядерного оружия. Но если страны собираются иметь ядерное оружие, мы будем лидерами среди них», — сказал он.