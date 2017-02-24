закрыть
24 февраля 2017, пятница, 15:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Кремле запаниковали из-за намерения Трампа наращивать ядерный потенциал

16
  • 24.02.2017, 13:15
  • 4,996
ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТА: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Глава международного комитета Совета Федерации заявил, что планы Трампа «вызывают тревогу».

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о его планах наращивать ядерный потенциал США, сообщает РБК.

Он назвал заявление Трампа «самым тревожным» на тему отношений с Россией среди всех звучавших раньше. В интервью Reuters он сказал, что договор об СНВ (сокращении стратегических наступательных вооружений) является «односторонним соглашением».

«Просто еще одна плохая сделка, которую заключила страна, — что договор об СНВ, что сделка с Ираном... Мы собираемся начать делать хорошие дела», — сказал Трамп.

Комментируя это заявление, Косачев сказал, что договор основан на абсолютном равенстве ядерных сил России и США.

«Его смысл, как и всех предыдущих соглашений в данной сфере, именно в том, чтобы не допустить «превосходства в ядерной сфере» любой из сторон», — заявил глава международного комитета Совфеда.

По его мнению, именно это может гарантировать глобальную стратегическую безопасность. Косачев отметил, что срок действия нынешнего договора истекает в 2021 году и не предусматривает автоматического продления. Он также подчеркнул, что после вступления в силу договора об СНВ не начались консультации или переговоры о новом соглашении. «И они не ведутся до сих пор, а ведь это сложнейший процесс, требующий многолетней работы», — считает Косачев.

Он предупредил, что превосходство одной страны над другими в ядерной сфере «вернет мир к худшим временам гонки вооружений 50–60-х годов, когда противоборствующие стороны пытались обеспечить национальную безопасность за счет достижения военного превосходства над противником». Косачев сказал, что этот вопрос необходимо решить в ближайшее время на высшем уровне.

В интервью Reuters Трамп заявил, что хочет наращивать ядерный потенциал США и вывести страну на лидирующие позиции.

«Было бы замечательно, я мечтаю, чтобы ни одна страна не имела ядерного оружия. Но если страны собираются иметь ядерное оружие, мы будем лидерами среди них», — сказал он.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию