Вадим Иосуб: Доллар резко вырастет до конца года 6 24.02.2017, 13:20

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Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Экономист рассказал, почему усиливается американская валюта.

О прогнозных курсах доллара и евро в Беларуси старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал «Радыё Рацыя»:

- Евро на самом деле снижается по отношению к белорусскому рублю быстрее, чем доллар, потому что вообще евро снижается к американской валюте с начала февраля. При этом евро с начала января усиливался - с 1,0340 до 1,0830. Какого-то неординарного снижения европейской валюты не произошло, но укрепление доллара можно связать с тем, что растет вероятность увеличения процентной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) в этом году.

- Некоторые делают прогнозы, что доллар вообще может сравняться с евро. Реально ли это?

- На мой взгляд, если сбудется то, что анонсировала ФРС еще в декабре прошлого 2016 года (три шага по увеличению ставки в течение 2017 года), высока вероятность того, что евро к концу года снизится до паритета с долларом. А возможно, что в течение года американская валюта будет и выше евро.