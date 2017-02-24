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Играющая на пианино лошадь стала звездой Сети

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  • 24.02.2017, 13:29
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Лошадь Мерфи, живущая в Австралии, научилась играть на электронном пианино.

Необычный видеоролик, снятый на ферме в Австралии, показывает, как самая обычная лошадь открыла в себе необычный талант — она научилась музицировать на клавиатуре электронного пианино, пишет 120.su.

Софи Бейнбридж, владелица умного и талантливого животного по кличке Мерфи, любит снимать, как лошадь играет энергичный мотивчик, известный ей одной, используя вместо пальцев собственные губы.

Хозяйка Мерфи рассказала, что «музыкант» появился на ее ферме около года назад — его забрали у нерадивого владельца, который плохо обращался с животным. Тогда Мерфи был совершенно диким и неприрученным, но теперь, благодаря постоянной заботе и любви к музыке, он становится самой настоящей звездой


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