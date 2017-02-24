Российские чиновники: «Наезды» Лукашенко на Данкверта вызывают только смех 1 24.02.2017, 13:37

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У Беларуси пока нет никаких шансов уладить мясомолочный конфликт.

В связи с приостановкой Россельхознадзором ввоза в РФ говядины из Минской области «БелГазета» доверительно обсудила белорусско-российские мясные взаимоотношения с членом Комитета по развитию АПК Торгово-промышленной палаты РФ Петром Ващенко и представителем «Мясного союза России» Василием Мамоновым.

- В Беларуси принято связывать прессинг Россельхознадзора в отношении белорусского продовольствия с лоббистским давлением российских производителей и переработчиков. Насколько оправданна такая точка зрения? Мешает ли белорусское мясо российским конкурентам?

Ващенко: - В России сейчас, на фоне высокого урожая в растениеводстве, очень подешевели корма. Это значит, что скоро подскочит производство собственного мяса и птицы. Понятно, что в таких условиях белорусы становятся еще менее желательными конкурентами.

Мамонов: - Конечно, все это имеет место. У российских производителей есть свои претензии к белорусам. Во-первых, это субсидирование: государство создает белорусским агропредприятиям такие условия, что их сырье оказывается заметно дешевле российского, т.е. идет опосредованный демпинг. Во-вторых, обращает на себя внимание очень некрасивый PR белорусской продукции на российском рынке. Дескать, «сохранены ГОСТы СССР», «сделано из натурального мяса», «советский вкус» и все такое. Профессионалы-то знают, как оно на самом деле, но вывески над магазинами все равно убедительнее. Вот, пожалуй, это позиционирование с игрой на ностальгии по советскому и раздражает больше всего.

- Официальная позиция Беларуси состоит в том, что партии товара, к которым имеет претензии Россельхознадзор, это подделка, а не продукция белорусских мясокомбинатов. Насколько такая точка зрения правдоподобна?

Ващенко: - Конечно, подобные случаи имеют место. Но, думаю, белорусские чиновники преувеличивают проблему.

Мамонов: - Об этом вам все равно никто не скажет честно. Да и ситуации бывают самые разные. Не всегда речь можно вести о подделке с российского завода, выдающего свою продукцию за белорусскую. Чаще всего это уловки торговли: например, магазин закупает 1 т белорусских сосисок и 10 т российских, а продает все под лозунгом «Белорусские сосиски».

- Может ли отрицание возможности присутствия сальмонелл или листерий в продукте считаться сильной переговорной позицией?

Мамонов: - Что значит «отрицание»? Все всегда зависит от конкретной партии мяса или мясопродукции. Больше скажу: даже в рамках одной партии разные пробы могут давать разный результат. Каждый случай - индивидуален, здесь не может быть никакой общей позиции.

- Насколько российский рынок защищен от мяса, запрещенного к ввозу? Какими маршрутами подсанкционное продовольствие из ЕС и Украины проникает в Россию?

Ващенко: - Больше всего беспокоят серые поставки мяса из Казахстана и Монголии. В этих двух странах скотоводство очень развито, а рынков всего два - РФ и КНР. Но в Китай попасть сложнее - с контролем строже, чиновников за взятки расстреливают. А с Россией границы толком нет ни у Казахстана, ни у Монголии.

Мамонов: - Вот не знаю насчет Украины… Про поставки сырого мяса из ЕС я не слышал, про продукцию - тоже. В конце концов, это же не яблоки, у колбасы упаковку производителя так просто не поменяешь.

- С незапамятных пор российские пищевики подозревали белорусских коллег в том, что в поставляемых в РФ белорусских продуктах присутствует переработанное сырье (мясо, молоко и пр.) из Польши и стран Балтии. Как профессиональное сообщество оценивает ситуацию сейчас?

Мамонов: - Да точно так же! Никто в этом никогда не сомневался, да и белорусские коллеги никогда не скрывали очевидное. На публику можно говорить что угодно, но ведь в кругу профессионалов все всё знают… На самом деле, никто в России на это, собственно, и не обижается особо.

Ващенко: - Остается только по-доброму завидовать белорусским мясопроизводителям. Мы бы тоже так хотели, но приходится работать в других условиях. Наверное, есть в этом некая справедливость: им проще с сырьем, но сложнее на этапе выхода на российский рынок. Все в этом мире уравновешено.

- В Беларуси считается, что отечественные мясные продукты лучше российских. Какова ваша оценка состояния пищевой отрасли в РБ и ее продукции?

Мамонов: - Производство мясопродуктов - любых! - это очень специфическая отрасль. Как ни удивительно, здесь очень немногое реально зависит от технологического оснащения, зато очень многое - от сырья. И все равно даже из одной партии сырья могут получиться очень различные по качеству продукты. Практически любой мясоперерабатывающий завод делает и бесподобные сосиски - для «царского стола», - и полный «шлак». Так происходит и в России, и в Беларуси, и в Украине. Я регулярно пробую белорусскую продукцию. Один раз ешь, скажем, сардельку - и думаешь: ну вот как с этим конкурировать?! А другой раз берешь ту же сардельку, а она острая, перца потому что много. Сразу понятно: из тухлятины делали. Потому что когда тухлое мясо, всегда много специй кладут.

- Как в России восприняли неоднократные резкости президента Беларуси в адрес Данкверта?

Мамонов: - Все просто посмеялись. Понятно, что чиновника такого уровня если и посадят, то только по прямой санкции либо Путина, либо Медведева. Но сажать его не за что - он, как и Онищенко в свое время, выполняет строго определенную функцию: тиранит сельхозпроизводителей той страны, поведением которой недовольна Россия. Через Онищенко давили на Молдову и Украину. Теперь через Данкверта давят на Беларусь.

- Как российские пищевики оценивают белорусский рынок с точки зрения доступа на него мясной продукции производства РФ?

Ващенко: - Мы выходить на белорусский рынок не собираемся - еще на российском места полно. Насколько я знаю, у моих коллег тоже таких планов нет.

Мамонов: - Никто на рынок Беларуси не стремится. Во-первых, на него сложно попасть из-за полускрытого-полуоткрытого протекционизма местных властей. Во-вторых, там сложно конкурировать. Что касается мяса, то в массовом сегменте у белорусов полно своей продукции, она хорошо знакома местным потребителям, и менять ее на неизвестную российскую им не с руки. В премиум-сегменте конкурировать пришлось бы с западными производителями (теми же немцами или австрийцами) - им-то поставки в Беларусь не запрещены. То есть и по продукции, и по сырому мясу выход на рынок РБ не имеет смысла - не оправдаются даже логистические расходы. А ведь они очень высоки: рефрижераторы, специальные склады-холодильники, малые сроки хранения. Мясо - это не туалетная бумага.

- Есть ли шансы навсегда уладить белорусско-российский мясомолочный конфликт в течение 2017г.?

Ващенко: - Нет, шансов на это нет никаких. У российских пищевиков сегодня два стимула для роста - эмбарго на санкционную продукцию и заградительные барьеры для продукции из Беларуси. И никто их убирать не намерен. Бенефициары - небольшая группа оптовых торговцев, ввозящих мясопродукты из Беларуси.