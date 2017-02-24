закрыть
24 февраля 2017, пятница, 15:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

После падения МиГ-29 в Бобруйске прекращены полеты боевой авиации

2
  • 24.02.2017, 13:59
  • 4,718

Под особую охрану взяты склад горюче-смазочных материалов, который находится непосредственно возле взлетно-посадочной полосы.

В Бобруйске полностью прекращены полеты боевой авиации. Это произошло после аварии с истребителем МиГ-29, которая случилась в четверг, 23 февраля, передает «Еврорадио».

Напомним, при разгоне по взлетно-посадочной полосе у военного самолета загорелся двигатель. Самолет взлететь не успел. Сообщается, что летчик убрал шасси, чтобы погасить огонь трением фюзеляжа о взлетную полосу. Сам он катапультировался из кабины. По неподтвержденным данным, пилот получил травму ноги.

Минобороны не подтверждает и не опровергает сведений о приостановлении полетов.

Охрана военного аэродрома после инцидента значительно усилена. Склад горюче-смазочных материалов, расположенный возле взлетной полосы, взят под особую охрану.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию