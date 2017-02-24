После падения МиГ-29 в Бобруйске прекращены полеты боевой авиации

После падения МиГ-29 в Бобруйске прекращены полеты боевой авиации2
- 24.02.2017, 13:59
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Под особую охрану взяты склад горюче-смазочных материалов, который находится непосредственно возле взлетно-посадочной полосы.
В Бобруйске полностью прекращены полеты боевой авиации. Это произошло после аварии с истребителем МиГ-29, которая случилась в четверг, 23 февраля, передает «Еврорадио».
Напомним, при разгоне по взлетно-посадочной полосе у военного самолета загорелся двигатель. Самолет взлететь не успел. Сообщается, что летчик убрал шасси, чтобы погасить огонь трением фюзеляжа о взлетную полосу. Сам он катапультировался из кабины. По неподтвержденным данным, пилот получил травму ноги.
Минобороны не подтверждает и не опровергает сведений о приостановлении полетов.
Охрана военного аэродрома после инцидента значительно усилена. Склад горюче-смазочных материалов, расположенный возле взлетной полосы, взят под особую охрану.