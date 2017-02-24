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В Германии cоциал-демократы обогнали по популярности партию Меркель

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  • 24.02.2017, 14:08
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Фото: DPA

Если бы выборы в Германии состоялись сейчас, то канцлером стал бы Мартин Шульц.

В Германии продолжает расти рейтинг кандидата на пост федерального канцлера от Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца (Martin Schulz) и возглавляемой им партии, Об этом свидетельствуют данные опроса ARD-Deutschlandtrend, который был опубликован в пятницу, 24 февраля, сообщает DW.

Впервые с октября 2006 года социал-демократы обогнали своих конкурентов из блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС).

За семь месяцев до выборов их рейтинг составил 32 процента. На втором месте блок ХДС/ХСС, набирающий 31 процент, кандидатом в канцлеры от которого является Ангела Меркель (Angela Merkel). Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 11 процентов голосов, "зеленые" - 8 процентов, Левая партия - 7, либералы из Свободной демократической партии - 6.

Рост популярности Шульца во многом связан с его намерением продолжить начатые в 2003 году канцлером Герхардом Шредером (Gerhard Schröder) реформы рынка труда и социальной сферы, известные под названием Agenda 2010. В частности, большой популярностью пользуются его планы по расширению системы бессрочных трудовых договоров и увеличению срока выплаты пособий по безработице.

Свидетельством популярности Шульца является и массовый приток в СДПГ новых членов. Только через интернет за месяц в партию вступили более 6500 новых членов. Данные по вступлению непосредственно в территориальных организациях еще обрабатываются, но, как заявил представитель земельной организации СДПГ в Северном Рейне - Вестфалии, "таких цифр у нас не было уже 20 лет".


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