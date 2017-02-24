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В Кличевском районе количество «тунеядцев» просто зашкаливает

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  • 24.02.2017, 14:16
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Чиновники понятия не имеют, как снизить социальную напряженность.

Власти Кличевского района насчитали 1201 жителя района, которые, по их мнению, не участвовали в финансировании государственных расходов. Между тем в Кличевском районе, по данным статистиков, на начало 2016 года проживало всего 15148 человек, сообщает сайт 6tv.by.

Согласно информации интернет-сайта Кличевского райисполкома, в 2017 году в Кличевском районе сбор на финансирование государственных расходов уже уплатили 40 человек, в прошедшем году уплату произвели еще 83 его жителя.

В этом году от уплаты сбора в бюджет поступило 10475,0 рублей, в 2016 году – 14687,0 рублей.

37 человек обратилось в местные органы власти с заявлениями об освобождении от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Из них 4 человека освобождены от уплаты налога, 26-ти жителям отказано, 7 заявлений находятся на рассмотрении в соответствующей комиссии Кличевского райисполкома.

Необходимо отметить, что промышленный комплекс Кличевского района представлен только двумя предприятиями – ОАО «Кличевские Бытуслуги» и унитарным коммунальным предприятием «Жилкомхоз». Также в районе работает «Кличевский лесхоз», несколько строительных и ряд сельскохозяйственных организаций, однако про какое-либо значительное количество свободных рабочих мест в этих организациях говорить не приходится. Более 1000 человек в Кличевском районе трудоустроить просто невозможно.

По данным комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского областного исполнительного комитета, на начало 2017 года уровень зарегистрированной безработицы в Кличевском районе составил 0,8%, официально безработными в районе были 50 человек. На интернет-сайте Государственной службы занятости в 2017 году размещена информация только о 15 свободных вакансиях в Кличевском районе.


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