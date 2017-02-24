Борха Докаль: Переход в «Динамо» — хорошая возможность снова почувствовать себя важным 24.02.2017, 14:25

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Борха Докаль

Фото: Javier Cotera

Испанский новичок «Динамо» рассказал о перспективах карьеры в городе над Бугом.

Испанец Борха Докаль поделился впечатлениями после подписания контракта с брестским «Динамо», пишет «Прессбол».

- Впечатления очень приятные, я очень доволен. Вижу, что команда работает хорошо. Мне здесь очень нравится. У нас есть все условия для тренировок. Приняли меня очень хорошо. Общался в основном с аргентинцами, так как они говорят на испанском, но и с другими ребятами тоже. Здесь живем в одном номере с Владом Кужалем, очень приятный парень. Когда рассказали о «Динамо» и о том, что клуб выступает в высшей лиге, я посчитал, что для меня это хорошая возможность снова почувствовать себя важным.

- Опиши свой стиль игры.

- Начнем с того, что я левша. Быстрый, могу играть на всем левом фланге, где чувствую себя уверенно. Считаю, что у меня хороший удар, могу исполнять стандартные положения. Очень трудолюбивый.

- Какому клубу симпатизируешь?

- Я поклонник команды, в которой всегда играл, команды из моего города — «Расинг Сантандер». Ну и нужно признать, что мне нравятся такие команды, как «Реал Мадрид» и «Севилья».