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ИП Гомеля: Ждем 25 марта, чтобы выйти на Площадь со всеми

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  • 24.02.2017, 14:32
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Фото: EPA

Протестные настроения охватили самые широкие слои населения.

Предпринимательница из Гомеля Жанна Губкина рассказала, почему она поддерживает протест «тунеядцев».

Женщина, запомнившаяся своей активной позицией во время прошлогодних предпринимательских выступлений, в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» высказала свое мнение о последних событиях, происходящих в городе.

По ее словам, предприниматели шокированы скандальным декретом о «тунеядцах», как и большинство жителей города.

– Это не только противозаконно, но и аморально, – считает она. – Я хочу сказать, что предприниматели поддерживают протест «тунеядцев» и выходили на митинги вместе со всеми. Солидарность присутствует – и в предпринимательской среде уже давно звучит, что нужно объединяться с «тунеядцами».

Жанна Губкина замечает, что больше всего людей возмутил тот факт, что письма с требованием оплатить сбор пришли всем: и матерям с маленькими детьми, и инвалидам, и пожилым людям, которым остался год до пенсии.

Протестные настроения нисколько не улеглись. Уже всех достало это падение в пропасть, сложившаяся экономическая ситуация. И мы понимаем, что этот закон о «тунеядстве» – это еще не конец. Они будут идти дальше – я не удивлюсь, если они в указе пропишут продать одну почку из двух, – сказала предпринимательница.

Собеседника подчеркнула, что многие ипэшники сегодня тоже получили «письма счастья»:

Нам тоже до 1 марта нужно заплатить налог в Фонд социальной защиты, только не 200 долларов, а 500! Работаешь ты или не работаешь – обязан заплатить. Извините, какую социальную защиту мы получаем? Если у нас нет ни больничных, ни отпусков. В какой стране это существует? И какую пенсию мы получим? Мы ее получим не как тунеядцы, а как цыгане.

Предприниматели поддерживают «тунеядцев» еще и потому, что сами не знают – будут они завтра работать или нет.

Мы ждем 25-го марта, когда запланирован День воли, и будем выходить вместе со всеми, – добавила Жанна Губкина.


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