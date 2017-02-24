Власти будут брать новые кредиты, чтобы рассчитаться с «Газпромом» 2 24.02.2017, 14:41

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В Беларуси нарастает угроза кризиса неплатежей за российский газ.

Об этом заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик на заседании итоговой коллегии ведомства, сообщают белорусские СМИ.

По его словам, растет задолженность потребителей природного газа — генерирующих предприятий, из-за чего облгазы не в состоянии вовремя рассчитываться за поставки природного газа с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

«Чтобы не срывать расчеты с «Газпром трансгаз Беларусь», они вынуждены сами привлекать кредиты, рассчитываться за поставки. За прошлый год взято таких кредитов на сумму в 3 миллиарда рублей или 1,5 миллиарда долларов», — сказал министр.

По его словам, наиболее остро кризис неплатежей ощущается в Минской области, на долю которой приходится около 40% просроченной задолженности за газ. При этом Потупчик уточнил, что здесь не учитываются долги прошлых лет.

«В случае продолжения такой ситуации с расчетами это может привести к срыву платежей перед «Газпром трансгаз Беларусь», ограничению поставок газа, штрафам и иным санкциям», — заявил Потупчик.

Напомним, что помимо этого Беларусь задолжала «Газпрому» уже 550 млн долларов из-за разногласий по цене за газ. В связи с неурегулированностью этого вопроса Россия с третьего квартала минувшего года урезала поставки нефти в Беларусь и грозит их сократить до минимума.