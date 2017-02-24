«Холодный душ» для путинских надежд Кейр Джайлс, Сhatham House

24.02.2017, 14:58

Как новый состав администрации Трампа изменил риторику России.

Какими бы ни были личные отношения Дональда Трампа с Россией, люди, занимающие ключевые посты, связанные с национальной безопасностью США, понимают опасность сближения на условиях Москвы. Так, назначение генерал-лейтенанта Герберта Рэймонда Макмастера советником по национальной безопасности Трампа последовало после сообщений об очных переговорах с Москвой некоторых из команды нового президента США.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по опыту знает, что является эффективным, а что нет в переговорах с Россией, и подчеркнул защиту американских интересов в преддверии его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В свою очередь, министр обороны США Джеймс Маттис выступил за то, чтобы контактировать с Россией «с позиции силы», а России, в свою очередь, нужно «проявить себя». Вскоре после этого генерал Джо Данфорд, председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США, встретился со своим российским коллегой Валерием Герасимовым в Азербайджане. Это стало «холодным душем» для русских надежд на расширение сотрудничества между двумя странами.

Если все сопоставить, то все эти события идут в разрез с комментариями Дональда Трампа об отношениях с Россией. Однако, если старшие должностные лица США продолжают пользоваться свободой действий и пытаются подойти к решению проблемы с Россией с реализмом, а не оптимизмом, это дает повод для осторожной надежды, что отношения могут быть лучше, чем во времена Обамы. Это могло бы воодушевить многих экспертов в России и в политических кругах США, которые много лет наблюдали за тем, как администрация Обамы игнорирует советы о России из-за страха расстроить Москву. Теперь вероятность грандиозной сделки между Трампом и Путиным очень невелика, что может быть только хорошей новостью как для безопасности США, так и их союзников.

Однако, безусловно, стоит еще выяснить, насколько прагматичной будет политика России, если она не совпадает со взглядами Трампа. Сообщения о контактах членов команды Трампа с Кремлем могли повлиять на весь ход будущих отношений с РФ, ведь многие думали, что новой администрацией Белого дома можно будет еще легче манипулировать, чем его предшественником. Результат этой просочившейся информации и реакцию можно было видеть по изменившемуся тону в российских СМИ, они по-другому начали писать о Трампе и его администрации.

Кремль изначально видел в победе Трампа предвестника ослабления американской мощи и влияния по всему миру. Конечно, это может произойти, если Трамп продолжит находиться в противостоянии со своим собственным аппаратом национальной безопасности. Кстати, в этой связи назначение Макмастера является для Трампа необходимой квалифицированной помощью. Он занял место Майкла Флинна, который был заподозрен в отношениях с Москвой и был в токсичных отношениях с разведывательными службами США. Еще предстоит выяснить, будет ли ему позволено оказывать достаточное влияние через Совет национальной безопасности, чтобы принести свои несомненные идеи и пользу.

После нового назначения Трампа, от России последовало заявление о признании паспортов «ДНР/ЛНР» может быть одним из апробаций РФ нового американского подхода. Этот шаг привлек осуждение со стороны Франции и Германии, двух других подписантов мирных соглашений в Минске, однако со стороны США – был еле слышный ответ. Это может указывать на отсутствие способности иметь дело с этими проблемами, в то время как дипломаты и чиновники безопасности все еще находятся в смятении из-за отсутствия общего подхода к России, с которым все еще предстоит определиться. А значит, пока такого четкого подхода у США нет, у Москвы есть стимул прощупывать и апробировать границы возможного.

Кейр Джайлс, Сhatham House (перевод – apostrophe.ua)