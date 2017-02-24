Лявон Вольский: Мы живем «Народным альбомом», вкладываем в него свою душу 24.02.2017, 15:34

Лявон Вольский

Фото: charter97.org

Через десять лет негласного запрета «Народный альбом» возвращается на отечественную сцену.

В последний раз концерт «музыкального проекта» проходил в столичном клубе «Фортуна» в 2007 году.

Накануне, 23 февраля, «Еврорадио» напрасилось к «народникам» в гости на репетицию. Проходит она, как с улыбкой говорит Лявон Вольский, в традиционном для белорусских музыкантов месте ― в подвальной студии. Причем, в таком подвале, что если бы журналистов не встретил на крыльце и не показал дорогу Александр Помидоров, то бродить в поисках пришлось бы долго.

Помещение небольшое, а участие в проекте принимает много людей и поэтому в комнате душно. Но на настроении музыкантов это не сказывается ― шутки звучат почти непрерывно.

Лявон Вольский во время репетиции "Народного альбома"

Фото Змитра Лукашука

― Ну, вы сейчас красиво сыграли! Вы так же будете играть на концерте в Витебске?! ― Смеется Лявон Вольский, обращаясь к кому-то из музыкантов.

― А у нас что, и в Витебске концерт будет? ― Мгновенно реагирует Александр Помидоров.

― Откуда я знаю!

― Что-то, видимо, знаете, раз так говорите, ― присоединяется Змитер Войтюшкевич.

На самом деле, даже за день до концерта у большинства участников «Народного альбома» нет уверенности, что концерт состоится.

«Мы уже привыкли «обламываться». Этим нас уже не удивишь. Но процессы, я надеюсь, каким-то образом начинают нормализоваться. Хотя бы на сцене белорусской. Я не знаю об экономике ― говорят, что там все плохо, но на сцене какое-то облегчение. Может, это все связано. Ну, как во времена войны советские власти разрешали церковь. И может сейчас нужно, чтобы мы пели. Но надеюсь, что это будет долго: чтобы мы могли поехать в Раков и выступить на дне города с этим эпохальным проектом. Объехать областные города, съездить в Солигорск, пока там еще деньги остались. Чтобы этот белорусский дух присутствовал, а не приглашали неизвестно кого, неизвестно откуда на праздник города», ― рассуждает Змитер Войтюшкевич.

Фото: Еврорадио

Билеты на концерт «Народного альбома» уже несколько недель как раскуплены. Каких сюрпризов ожидать?

«Для кого-то будет сюрпризом, как мы выглядим, как изменились все мы за 20 лет, ― шутит Александр Помидоров. ― Но главное то, как этот материал обыгран, как он звучит сейчас. Потому что это просто супер ― то, как звучит «Народный альбом» сегодня».

Фото: Еврорадио

То, как звучит «Народный альбом» сегодня, во многом зависит от музыкантов обновленного состава проекта. Если «фронтмены» остались те же ― Лявон Вольский, Кася Камоцкая, Змитер Войтюшкевич, Вероника Круглова и Александр Помидоров, то остальной состав изменился полностью. Пришли свежие силы: джазовый коллектив Apple Tea в полном составе, духовая секция, девушки бэк-вокалистки, актеры второго плана.

Фото: Еврорадио

Фото: Еврорадио

В шутку журналисты поинтересовались у лидера Apple Tea, преподавателя Университета культуры Александра Сапеги, как ему работается рядом с остальными «любителями».

«Да, здесь играешь, безусловно, не джаз, но здесь есть грув, этот грув качает, и в итоге ты получаешь удовольствие от того, что играешь вместе с этими людьми. И все! Потому что, что еще для барабанщика нужно? Только хороший грув!» ― смеется Александр.

Фото: Еврорадио

«Сразу могу сказать, что ничего концептуально не изменилось: песни те же самые, и это такой проект, куда нельзя ничего добавить и нельзя из него ничего выбросить, ― успокаивает Лявон Вольский. ― Будут те же самые 27 песен, которые будут петь те же вокалисты-артисты. Просто изменено звучание альбома в сторону расширенного состава музыкантов. Понимаете, с самого начала «Народный альбом» был проектом любительским. Собрались люди, которым этим интересно и прикольно было заниматься, и которые просто от весело проводили время, иногда играя концерты. Сейчас это более выверенное звучание... Но все равно концептуально все осталось то же самое! Это песни об определенном периоде ― ироничные, задумчивые, веселые песни. Широкая палитра, гамма чувств. И как ни странно, к счастью, все участники проекта этим живут, всем это очень нравится и все переживают и за исполнение, и за концерт, и за эти песни. Я не знаю никого из этого состава, кому было бы неинтересно, и который бы не вкладывал туда душу».

Фото: Еврорадио

Репетиция закончилась, и журналисты подошли к Касе Камоцкой, которая перекидывается быстрыми шутками над Александром Помидоровым.

― Кася, есть ощущение, что как будто вернулись на 20 лет в прошлое?

― Нет, это совершенно другой проект, на мой взгляд.

― А это к лучшему или к худшему?

― Просто другой! И мы были другими. Сейчас все звучит очень профессионально, громко, празднично. Поэтому, если кто-то будет искать на концерте ностальгию, то он ее не найдет. Нужно готовиться к тому, что это новый проект, и попытаться полюбить «Народный альбом» таким.

Фото: Еврорадио

«Хорошо было бы играть «Народный альбом» каждый день, ― задумчиво рассуждает Сергей Ахрамович. ― Ведь что такое «Народный альбом»? Жизнь наша вся ― «Народный альбом». Тот, кто присоединился к «Народному альбому», на концерт сходил, сыграл там ― это и есть народ для меня. Для меня это страна моя такая...»