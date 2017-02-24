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В Польше построят один из самых больших аэропортов в Европе

  • 24.02.2017, 15:19

Аэропорт сможет обслужить десятки миллионов пассажиров в год.

Польское правительство должно принять решение по поводу строительства Центрального аэропорта, передает «Польское Радио» Об этом сообщил журналистам заместитель министра инфраструктуры и строительства Ежи Шмидт. По словам министра, решение о постройке нового аэропорта предопределит стратегию развития гражданской авиации в Польше. Ежи Шмидт заверил, что новый аэропорт не повредит региональным аэропортом, загруженность которых постоянно растет.

Центральный аэропорт (Centralny Port Lotniczy) может быть построен между Лодью и Варшавой. Аэропорт должен стать одним из самых больших пересадочных пунктов в Европе и обслуживать несколько десятков миллионов пассажиров в год. Исследования и дебаты вокруг постройки аэропорту идут в Польше с 2005 года.


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