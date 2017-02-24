В Минске произошло рекордное падение товарооборота 13 24.02.2017, 15:59

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Жители столицы экономят на самом необходимом.

Розничный товарооборот в белорусской столице в январе 2017 года составил 823,2 млн рублей, что на 3,5% меньше в сопоставимых ценах к уровню января 2016 года. По сообщению Главного статистического управления Минска, это рекордное падение за последние два года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота города, составил 733,3 млн рублей (на 2,3% меньше в сопоставимых ценах).

Падение розничного товарооборота в столице в годовом измерении наблюдается с 2016 года. В январе прошлого года — на 0,8%, январе-апреле — на 0,01%, январе-мае — на 0,5%, январе-июне — на 0,4%, январе-июле — на 0,8%, январе-августе и январе-сентябре — на 1,5%, январе-октябре — на 1,8%, январе-ноябре — на 2,2%, за 2016 год — на 2,4%. Рост товарооборота наблюдался лишь в два периода: за январь-февраль — на 1% и январь-март — на 0,2%.