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Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

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  • 24.02.2017, 16:14
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«Ростов», за который играет белорус Тимофей Калачев, встретится с английским клубом.

Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, пишет «Прессбол».

"Сельта" (Испания) — "Краснодар" (Россия)

АПОЭЛ (Кипр) — "Андерлехт" (Бельгия)

"Шальке-04" (Германия) — "Боруссия" Менхенгладбах (Германия)

"Лион" (Франция) — "Рома" (Италия)

"Ростов" (Россия) — "Манчестер Юнайтдед" (Англия)

"Олимпиакос" (Греция) — "Бешикташ" (Турция)

"Гент" (Бельгия) — "Генк" (Бельгия)

"Копенгаген" (Дания) — "Аякс" (Нидерланды)

Матчи пройдут 9 и 16 марта.


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