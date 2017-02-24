Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА5
- 24.02.2017, 16:14
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«Ростов», за который играет белорус Тимофей Калачев, встретится с английским клубом.
Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, пишет «Прессбол».
"Сельта" (Испания) — "Краснодар" (Россия)
АПОЭЛ (Кипр) — "Андерлехт" (Бельгия)
"Шальке-04" (Германия) — "Боруссия" Менхенгладбах (Германия)
"Лион" (Франция) — "Рома" (Италия)
"Ростов" (Россия) — "Манчестер Юнайтдед" (Англия)
"Олимпиакос" (Греция) — "Бешикташ" (Турция)
"Гент" (Бельгия) — "Генк" (Бельгия)
"Копенгаген" (Дания) — "Аякс" (Нидерланды)
Матчи пройдут 9 и 16 марта.